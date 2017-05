Claudia Pina: "Hay que darlo todo en las dos finales que nos quedan"

Pina conduciendo un balón en el partido | Foto: UEFA

Vestuario roto en la República Checa tras el estreno en el Campeonato de Europa sub-17 con una dolorosa derrota frente a la todopoderosa selección de Alemania. España no tuvo opción de superar a un conjunto que se puso por delante en el marcador gracias a una acción muy discutida por las jugadoras españolas. Precisamente, dos de ellas, Claudia Pina y Nerea Eizaguirre atendieron a los medios de comunicación a la conclusión del choque. Las componentes de 'La Rojita' explicaron el sentir del equipo y explicaron que todas las opciones pasan por sumar todos los puntos en juego.

Claudia Pina no dudó en reconocer la superioridad alemana en los primeros cuarenta y cinco minutos: "La primera parte ha sido más dura, más disputada y ellas se han llevado más balones". Pese a ello, la jugadora española comentó que "en la segunda parte hemos salido enchufadas y hemos tenido el empate". Las cosas no fueron demasiado bien ya que "por un error, un chut lejano, se pusieron 1-3 y no quedaba tiempo", sentenció la componente del juvenil del FC Barcelona. Muy afectada expresó que "no gusta nunca una derrota" y apuntó que las "dos finales que nos quedan y hay que darlo todo".

"Hemos tenido suficientes ocasiones, pero no hemos marcado"

Mientras, Nerea Eizaguirre mantenía la versión que había dado su compañera instantes antes: "Es la verdad que en la primera parte han sido superiores". La tolosarra lamentó las muchas oportunidades de las que habían dispuesto sin acierto: "Hemos tenido suficientes ocasiones, pero no hemos marcado". La jugadora de la Real Sociedad reconoció que "ellas, en una acción un poco dudosa, nos marcan" y añadió que "en la segunda parte salimos a dar el 100%, lo hicimos bien e igual merecimos algo más".

La jugadora de la Real Sociedad confirmó que "el resultado es bastante engañoso" y reconoció que "no hay margen de error, hay que ganar los dos partidos". Nerea Eizaguirreno dudó en reconocer que deben sumar dos triunfos para certificar su presencia en las semifinales de la Eurocopa: "Primero ante la República Checa y después frente a Francia hacerlo lo mejor posible, a ver si puntuamos los tres puntos y conseguimos pasar".