Santi Denia: "Tenemos que mejorar mucho"

Santi Denia en rueda de prensa | Foto: UEFA

En tan solo once minutos de encuentro Turquía ya iba ganando dos goles a cero, un suceso que le ponía a la Rojita el partido muy cuesta arriba. A los seis minutos de todo esto, Abel Ruiz, jugador del FC Barcelona y capitán de la selección, filtró un pase a Sergio Gómez para que abriera el marcador de la selección.

Aproximadamente a la media hora de partido, España ya iba a hacer posible el empate. El colegiado pitaba penalti a favor de los españoles y Abel Ruiz iba a ser el encargado de transformarlo. Ya en el 71 de partido, Morey haría posible la remontada firmando así un gran comienzo del torneo.

Con esta victoria, España se fija en Italia y en Croacia, sus próximos rivales. Cabe recordar que de este torneo, tan solo cinco selecciones viajaran a próximo Mundial sub-17.

El seleccionador Santi Denia decía esto tras el partido. “El objetivo, que eran los tres puntos, se han conseguido, si es verdad que tenemos que reforzar”, tras esa remontada. Aun así, se muestra satisfecho: “El equipo ante un 2-0 se ha repuesto y tenemos que seguir mejorando mucho”, decía Santi.

Mejorar de cara a Italia, el próximo rival de España sub-17 en este torneo: “Tenemos que mejorar cosas para poder estar a la altura ante Italia”. Y, por último, Denia definía al siguiente rival: “Italia es competitiva, quiere jugar, atacar, es un rival difícil. Ya hemos jugado en Menorca contra ellos y los chavales saben la dificultad de este equipo y sus variantes en ataque”, concluía el míster.

Sergio Gómez, una de las estrellas del partido por parte de combinado español, hace su propia valoración: “Sabíamos que el partido iba a ser complicado, que teníamos que salir al 120% desde el principio. En los diez primeros minutos eso no ha pasado, pero hemos reaccionado y nos hemos llevado el partido”. Sergio define su gol: “Abel ha recibido, se ha podido girar, el central no me tenía muy vigilado y he roto la espalda de él y así marcar el gol”, decía con una gran sonrisa.

Por último, lo que significa esta victoria ante Turquía: “Ganar hoy era vital para llegar con más calma y tener más opciones para al tercer partido. Ahora a preparar el partido contra Italia y a ganar”, concluía Sergio Gómez.