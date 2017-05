Manita española para continuar la lucha

Google Plus

La Selección española femenina sub-17 ya empezó su andadura en la Fase Final del Campeonato de Europa el pasado martes. El comienzo para las españolas no fue el esperado, pues supuso una derrota ante las alemanas que tuvieron muchas más ocasiones durante todo el encuentro. Alemania se impuso por cuatro goles a uno al combinado nacional que venía de ganar la Ronda Élite y con muchas ganas de continuar con buenos resultados en esta fase.

Sin embargo, España no se rinde y una vez más lo ha vuelto a intentar, logrando un buen resultado. Este viernes se ha enfrentado a la República Checa, a la que ha conseguido derrotar para seguir la pelea por meterse en semifinales. Las españolas han subsanado el error del primer partido de esta competición, demostrando que están aquí para luchar.

Ventaja al descanso

El balón empezaba a correr en el Domazlice Stadium y la suerte no podía estar más a favor de las españolas, pues la alegría se respiraba a los ocho minutos de encuentro. La internacional Andújar asistía a Pina, encargada de marcar el primer tanto para la Roja.

Tras abrir el marcador, las chicas de Toña Is seguían creando ocasiones y llegando a puerta, aunque sin tener tanta fortuna como en la primera jugada. Las jugadoras seguían manteniendo el marcador, aunque desaprovechando grandes oportunidades para agrandar la ventaja durante el primer tiempo, además de ocasionar algún fuera de juego.

La primera amarilla del partido llegaba por parte de las checas, Lišková era amonestada por una falta sobre Lorena Navarro. En el tiempo de descuento, con los tres minutos añadidos, España aprovechaba para seguir intentando el segundo tanto. También llegaba en este momento la ocasión más clara de la República Checa, que acababa en parada de la guardameta Coll.

El claro dominio de las españolas

La segunda parte seguía teniendo unas claras protagonistas y estas eran las jugadoras de Toña Is. España decidió pagar los platos rotos de Alemania ante la República Checa y no lo ha podido hacer de mejor manera.

Empezaba a correr de nuevo el cronómetro en el Domazlice Stadium y nada más oír el pitido ya llegaba el segundo tanto para las españolas que salían motivadas del descanso. Andújar era la autora de este segundo gol gracias a una asistencia de Eva María Navarro. Justo después intentaban recortar distancia las checas, aunque con menos suerte, pues tres minutos le hicieron falta a la Roja para subir su tercer tanto al marcador, esta vez teniendo como protagonista a Lorena Navarro.

Seguían manteniendo el dominio las internacionales de Toña Is, que al igual que en el primer tiempo gozaban de muchas ocasiones que al final no acababan en nada. La diferencia de llegadas entre las españolas y las checas era clara, a pesar de que no subían al marcador.

Gol tras gol

En el minuto 64, tras mucho intentarlo, llegaba el cuarto gol para España, con una obra de Pujadas tras un pase de Abilleira Dueñas. Toña Is empezaba a hacer cambios y rotaciones entre sus jugadoras con este gran marcador a su favor, pero la fiesta continuaba para el combinado femenino nacional, pues marcaba el quinto gol, la “manita” la ponía Márquez Baena.

Para terminar, la República Checa conseguía su primer y único tanto del partido en los últimos minutos de juego. Torrodá veía la amarilla tras una falta sobre Stašková, en la que el colegiado concedía un penalti a las alemanas y que Siváková transformaba en gol. El encuentro ya no daba para más, y tras los tres minutos de añadido, el pitido final sonaba dando la victoria y los tres puntos para las españolas con el marcador indicando el gran resultado (1-5).

España ahora luchará por conseguir la victoria ante Francia el próximo lunes 8 de mayo. Las chicas tendrá que volver a sumar los tres puntos si quieren conseguir el ansiado billete para las semifinales.