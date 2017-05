Lorena Navarro: "No podíamos fallar"

Lorena Navarro en un encuentro con la selección española. | Foto: José María Coloma (VAVEL)

España recuperó las sensaciones tras cosechar su primer triunfo en el Europeo lo que le hace ascender a la segunda plaza de la tabla y situarse por delante de Francia. Precisamente, el cuadro galo será el último impedimento de 'La Rojita' antes de pasar a la lucha por las primeras posiciones de la competición. Lorena Navarro y Rosa Márquez, jugadoras de la selección sub-17 española, atendieron a los medios de comunicación tras el encuentro frente al conjunto anfitrión. Dos de las dos goleadoras del choque, que se mostraron muy felices, coincidieron en afirmar la buena marcha del combinado nacional hacia el objetivo de estar en semifinales.

Rosa Márquez: "Ha sido un partido bastante completo".

España se reencontró con la victoria y lo hizo de la mano de una Lorena Navarro que vio puerta en la goleada ante la República Checa en la segunda jornada del Europeo. La jugadora del CD Tacón, y una de las principales promesas del fútbol femenino español, reconoció que "la derrota nos hizo mucho daño". La ariete madrileña explicó que era el "primer partido y queríamos seguir aquí" y añadió que "no podíamos fallar y de aquí adelante a más y más". La Bota de Oro en el Mundial sub-17 de Jordania comentó que "con el gol muy contenta y con el trabajo del equipo".

No partió desde el once inicial, pero Rosa Márquez pudo ayudar a la selección sub-17 en su victoria ante la República Checa con un tanto en la goleada al cuadro anfitrión. La jugadora del Real Betis Balompié no dudó a la hora de reconocer que "ha sido un partido bastante completo". La centrocampista sevillana explicó que en "la primera parte ha sido algo más ajustada, pero cuando han llegado los goles y las ocasiones las hemos sabido materializar bien". Siguiendo la línea de Toña Is y Lorena Navarro confirmó que el partido "me ha gustado mucho y ha sido, la verdad, muy completo".