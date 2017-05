Toña Is: "Se han dejado la piel sobre el campo"

Google Plus

Toña Is en un encuentro de la selección española. | Foto: José María Colomo (VAVEL.com)

Objetivo cumplido. La selección española femenina sub-17 accedió a las semifinales del Europeo que se está disputando en la República Checa. El combinado nacional superó la fase de grupos después de caer ante Alemania, vencer a las anfitironas y empatar frente a Francia. Precisamente, el punto conquistado en el duelo con las galas ha sido suficiente para seguir adelante. Toña Is, preparadora del equipo español, atendió a los medios de comunicación a la conclusión del enfrentamiento. La entrenadora alabó el trabajo de las suyas en el tercer encuentro de la fase de grupos y confirmó que el objetivo está ya cumplido y ahora tocará soñar.

"No va a ser fácil ante Holanda"

Toña Is no ha dudado en reconocer que los compases iniciales fueron muy complicados para las suyas: "En la primera parte nos ha pasado un poco como ante Alemania y no hemos sabido leer el partido". Pese a ello, la seleccionadora española reconoció la mejoría de las suyas tras el paso por los vestuarios: "Se han agravado estos pequeños errores y en la segunda parte las chicas han estado muy bien". La técnica nacional confirmó que sus jugadoreas "han competido a un nivel excepcional" y apuntó que "hoy se han dejado la piel sobre el campo".

La seleccionadora española alabó el trabajo de sus jugadoras y ya piensa en el siguiente enfrentamiento: "Las chicas están rotas del esfuerzo y toca recuperlarlas para la semifinal". Toña Is explicó que "no va a ser fácil ante Holanda" y apostilló que "al igual que frente a Francia es un equipo muy físico y lo vamos a pasar mal". La propia entrenadora española confirmó que ha sido "una fase de grupos muy complicada" pero señaló que el propósito con el que llegaron está cumplido: "Se ha logrado pasar y creo que el objetivo está más que conseguido".