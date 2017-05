Candela Andújar: "He recortado y ha ido el balón para dentro"

Google Plus

Candela Andujar en un encuentro con la selección española. | Foto: José María Colomo (VAVEL.com).

La selección española femenina sub-17 sigue demostrando que mimbres y que, además, futuro no le falta. En esta ocasión ya se ha situado entre los cuatro mejores combinados del viejo continente después de sumar un empate ante Francia en la última jornada de la fase de grupos del Europeo de la República Checa. Espera Holanda en las semifinales, pero, de momento 'La Rojita' disfrutará de lo conseguido antes de pensar en el título. Candela Andujar y Nerea Eizaguirre, jugadoras del conjunto nacional, atendieron a los medios de comunicación tras el duelo con las galas. Ambas coincidieron en el enorme trabajo realizado por todo el equipo y se mostraron muy satisfechas.

"El vestuario está muy contento"

Nerea Eizaguirre se ha mostrado muy feliz por el pase a las semifinales y ha explicado que "el vestuario está muy contento". La jugadora de la Real Sociedad no ha dudado a la hora de mostrar el sentir de un equipo que ya piensa en el próximo envite: "Vamos a disfrutar de esta clasificación, pero estamos ya concentradas". La tolosarra comentó que "toca jugar ante Holanda" y apuntó que "también será un partido duro y a por ellas". "Sabemos lo que queremos conseguir y aspiramos a ello", sentenció.

Muy feliz, así atendía a los medios de comunicación Candela Andujar, autora del único tanto español ante Francia y que ha valido el pase a las semifinales. Con una sonrisa en la cara, la futbolista del FC Barcelona explicó como había sido el tanto: "Todo ha venido en una jugada iniciada atrás, en un contraataque, hemos robado". La atacante blaugrana confirmó su buena posición y su excelente finalización para dar una alegría al joven combinado español capitaneado por Toña Is: "Yo estaba abierta y Rosa Márquez me la ha dado, he recortado y ha ido el balón para dentro".