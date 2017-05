Santi Denia: "El objetivo era trabajar como equipo"

Google Plus

Santi Denia en rueda de prensa | Foto: UEFA

La Selección Española de Fútbol Sub-17 consiguió el objetivo mundialista de meterse en la magna cita internacional de la categoría, luego de desplegar un excelente fútbol y derrotar a su similar de Francia con un marcador de 3-1. Así, ‘La Rojita’ además de clasificarse al mundial, se metió entre los cuatro mejores de Europa.

Santi Denia, seleccionador nacional de esta categoría, dio sus respectivas declaraciones sobre el triunfo y de lo que aún le falta a su seleccionado en el presente Europeo. “Está claro que el triunfo da una alegría enorme, pero con la tensión del partido y reparar la semifinal pues llevo la alegría por dentro. Es tremendo conseguir el objetivo de ir a un mundial después de tres generaciones que la selección no había conseguido estar en esos mundiales y para la federación era muy importante”, expresó el estratega de la selección sub-17 tras el triunfo.

De la misma forma, el entrenador manchego dio mérito a sus jugadores, que lo han dado todo en el curso del torneo. “Luego los chavales han conseguido algo tremendo también, han conseguido algo espectacular; no se han dado cuenta aun, he intentado transmitírselo un poquito, pero no se han dado cuenta de lo que han conseguido”, expresó Denia.

El seleccionador entiende la exigencia que ameritan las actuales instancias y el trabajo que conlleva, y volvió a elogiar a sus seleccionados. “Tampoco hay mucho tiempo porque tenemos las semifinales y hay que prepararla, hay que conseguir esa final para poder disfrutarla. Pero bueno, muy contento con el trabajo, muy contento con el equipo, muy contento con el grupo humano que hay aquí de que todos han sumado para conseguir ese objetivo”, agregó.

Por otro lado, Denia evaluó el partido de marca personal planteado por Francia y admitió que esto obligó a España a jugar un fútbol más físico. También recalcó que los logros cosechados han sido resultado del trabajo en equipo y de la colectividad en juego del grupo de futbolistas. “El objetivo era trabajar como equipo, juntarnos como equipo y atacar como equipo porque si no, íbamos a sufrir más la cuenta”, finalizó.