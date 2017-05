Alemania - España sub17: a un paso para tocar el título

Google Plus

Las jóvenes internacionales están a un paso de conseguir el Campeonato de Europa de la República Checa, a un paso de agrandar la historia y volver a poner al fútbol femenino en lo más alto. La motivación y ganas de las españolas se reflejan en la trayectoria por el europeo, donde han conseguido grandes resultados gracias al esfuerzo puesto en el césped para colocarse donde están ahora mismo. Ahora les tocará enfrentarse a Alemania en el duelo final para poder tener el título en sus manos.

La Selección española femenina sub-17 comenzó la Fase Final con el pie izquierdo. Tuvieron que enfrentarse a la finalista y actual campeona de este torneo, a Alemania, pero la cosa no empezó como las españolas hubieran querido. Las alemanas consiguieron imponerse a España, con cuatro tantos, dejando casi sin opciones a las de Toña Is, que tan solo consiguieron hacer un gol, siendo la autora de este Eva Navarro. Sin embargo, esta derrota ante Alemania fue un jarro de agua fría para la Roja, que reaccionó rápido en el segundo encuentro ante la República Checa, a la que le marcaron cinco tantos (Claudia Pina, Candela Andújar, Lorena Navarro, Pujadas y Márquez Baena), finalizando el partido con un 1-5.

Tras este partido, Alemania ya estaba clasificada para la semifinal, sin embargo, la Selección Española se colocaba en el segundo puesto del Grupo A, cambiando el rumbo del torneo con esta victoria, ya que a partir de este encuentro llegarían las alegrías a las internacionales españolas.

A España le quedaba hacer frente al último enfrentamiento de la Fase Final, era todo o nada, el billete a semifinales o la vuelta a casa. Esta vez le tocaba verse las caras ante Francia, una rival difícil, pero con el empate era suficiente para seguir disputando el Campeonato europeo. Las francesas marcaron muy rápido su primer y último tanto, abriendo el marcador gracias a un gol de Laurene Martin. Las chicas Toña Is, como no podía ser de otra forma, no se dieron por vencidas y lucharon hasta que en el minuto 62 de juego llegaba el gol que hacía el empate, siendo autora de este Rosa Márquez. Así finalizaba el encuentro, y España pasaba como segunda de grupo con cuatro puntos a semifinales de este europeo de la República Checa.

España ya estaba en la semifinal, un paso más cerca de la gloria. Las rivales de España fueron las chicas de la Selección de Holanda. Las españolas lograron un temprano gol, a los cinco minutos de partido, gracias a un penalti que transformaba Carla Piqueras. Claudia Pina fue la encargada de subir el segundo tanto al marcador, tras superar a dos defensas holandesas, regatear a la guardameta Daphne Van Domselaar y marcar a portería vacía.

Este fin de semana llega la hora de la verdad, el momento de intentar rozar la gloria. España se tendrá que enfrentar en la final del europeo ante Alemania, a la que ya se enfrentaron en la fase de grupos y el resultado no fue el esperado por las españolas. La Roja se ha enfrentado en ocho ocasiones a las alemanas, consiguiendo tan solo dos victorias. De esos ocho duelos, tres han sido en una final, en las que el combinado nacional nunca ha salido victorioso.

Las chicas de Toña Is intentarán darle la vuelta a la historia, rompiendo con esa mala pesadilla y buscando la victoria en esta cuarta final consecutiva en la que seguro que no les falta ilusión y trabajo para aumentar la probabilidades de derrotar a las alemanas y poder traer el título a España.