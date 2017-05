Pena máxima para España

Google Plus

INCIDENCIAS: Final del Europeo sub 17 femenino entre España y Alemania. Partido disputado en el Estadio Doosan Arena de Pilsen.

No hubo fortuna. España cayó ante Alemania tras ser superior durante todo el partido. La lotería de los penaltis decidió un choque muy bonito entre las futuras promesas del fútbol femenino. El conjunto alemán suma su sexto triunfo en este Europeo, su segundo consecutivo. Además, es la cuarta que gana ante España.

Durante los noventa minutos España fue superior, con más ocasiones, con mejor juego. Sobre todo en los últimos minutos, donde a las españolas solo les faltó acierto de cara a puerta. En los penaltis, las alemanas estuvieron mucho más acertadas, y ganaron de manera clara (1-3).

La lluvia marcó el partido

El terreno de juego del Estadio Doosan Arena de Pilsen estaba casi impracticable. Entre la lluvia, que no paraba de caer durante el partido, y el mal estado del terreno de juego, sobre todo en el segundo tiempo, era díficil para las jugadores controlar el balón. Eso hizo que el fútbol practicado por ambas selecciones no fuera el mejor.

Ya a los dos minutos de juego llegó la primera buena ocasión para el combinado español. La guardameta Stina Johannes salvó el tanto de Claudia Pina después de un gran disparo de la española. A España solo le faltó el gol, la falta de acierto y el gran rendimiento de la portera alemana impidieron los goles locales.

Diferente partido al del debut España se enfrentó a Alemania, la gran favorita para alzarse con este título, en el primer partido, en fase de grupos. Las alemanas pasaron por encima de las de Toña Is, que sufrieron una goleada (4-1). El de ayer fue un partido totalmente diferente, y España se desquitó de esa goleada para hacer un gran partido, mereciendo incluso el triunfo.

Superioridad en la segunda parte

A pesar de la lesión de Teresa Abilleira, jugadora del Deportivo de A Coruña, España dio más argumentos para llevarse la victoria que Alemania. Pero, como decían, "el fútbol es un juego en el que juegan once contra once pero siempre gana Alemania". Y así fue, España llegaba pero no hacía daño.

Todo apuntaba a que el partido se iba a decidir por los penaltis, y así fue. Las dos selecciones no consiguieron anotar antes de los 90 minutos y se llegó a la tanda de penaltis.