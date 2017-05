Resumen del Campeonato Europeo Femenino sub-17

Google Plus

Foto: José María Colomo - VAVEL

Todo comienzo tiene su final. El Campeonato Europeo Femenino sub-17 finalizó el domingo. España no pudo conseguir su cuarto trofeo continental pero la imagen mostrada a lo largo de la competición ha sido más que positiva. Han representado los colores nacionales con creces y con la mayor dignidad posible. Hagamos un repaso de su actuación durante el Europeo.

Fase de grupos

España se vería las caras con los rivales del Grupo A. A priori, esta serie englobaba a los rivales más fuertes: Alemania, Francia y la anfitriona, la República Checa. España tuvo que sudar la camiseta desde el primer momento. La primera jornada fue fatídica para las españolas. El equipo de Toña Is perdió ante el equipo bávaro. Alemania se impuso por 1-4 en el marcador.

En su siguiente cita. España se rehízo y le endosó un 1-5 a la anfitriona. La República Checa finalizó su andadura sin puntuar y España pudo resarcirse en la segunda jornada de competición. Los primeros tres puntos que sumaba España.

Por último, el peldaño final sería Francia. Un empate ante las galas le servía a España por el goal average. Y así fue. El equipo de Toña Is empató a un gol y avanzó a la siguiente ronda como segunda de grupo. Alemania concluyó como líder e invicta.

Semifinales

Como exigía el reglamento, los emparejamientos serían cruzados. El líder del Grupo A ante el subcampeón del Grupo B y viceversa. Esto dejaba el enfrentamiento entre Holanda y España. Poco le sirvió al combinado neerlandés ser líder en su Grupo de clasificación. Las jugadoras españolas vencieron por 0-2 con facilidad y sin mucho sobresalto para alcanzar la final. Los goles de Carla Piqueras de penalti y de Claudia Pina mandaron a las ibéricas al último partido para levantar el trofeo.

Peor le fue a Alemania. Emparejado con Noruega, las germanas sufrieron. Un empate a uno hizo que el partido se decidiese desde los once metros. Esta vez, la veteranía alemana hizo presencia para vencer por 3-2 a las noruegas y disputar también la final del Campeonato Europeo.

Final

El Europeo terminaría tal y comenzó. El mismo partido cerraría la competición y lamentablemente, con un resultado similar. 'La Rojita' buscaba su cuarta corona europea pero Alemania fue quien se llevó el gato al agua.

Después de terminar los 80 minutos reglamentarios con un empate a cero, de nuevo, la lotería de los penaltis decidiría el combinado vencedor. Alemania se enfrentaba a su segunda eliminatoria por penaltis y de nuevo, la suerte le sonreiría.

Las jugadoras de Toña Is no estuvieron muy acertadas desde los once metros. Solo Claudia Pina transformó su lanzamiento y las alemanas se impusieron por 3-1. A pesar del resultado, España mereció más en el tiempo reglamentario y solo el azar pudo empeñar parcialmente su gran actuación.