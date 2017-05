Toña Is: "Hay que recuperarse de este duro golpe y recuperar a las niñas"

Google Plus

Toña Is en un encuentro de la selección española. | Foto: (VAVEL.com).

Mazazo para 'La Rojita'. La selección española sub-17 no fue capaz de superar a Alemania en la final del Europeo de la República Checa, que se llevó el cuadro teutón en la fatídica tanda de penaltis. Toña Is, técnica nacional, atendió a los medios de comunicación a la conclusión del encuentro. La preparadora española quiso agradecer el apoyo recibido y se mostró apenada por la forma en la que han vuelto a quedarse con la miel en los labios.

"No encuentro la receta", comentó apenada la entrenadora española, que apuntó que "los penaltis han querido que otra vez Alemania se llevara el título de manera creo que injusta totalmente". Toña Is reconoció que "la segunda parte ha sido nuestra" y explicó que "el trabajo del equipo ha sido soberbio". "No encuentro palabras para definir lo que siento, para poder recuperarnos de este duro golpe que nos hemos llevado hoy otra vez", sentenció.

"Dos finales que se nos escapan en los penaltis".

"Creo que durante todo el torneo tanto las jugadoras como el staff han hecho un gran trabajo", explicó la preparado nacional. Toña Is reveló que "hemos llegado hasta la final, una final que hemos tenido en la mano" y apuntó que "hemos realizado un gran juego, muchas ocasiones y toda España ha visto que el fútbol está siendo injusto con esta Selección". La técnica española reconoció que "dos finales que se nos escapan en los penaltis", aunque comentó que "ahora hay que recuperarse de este duro golpe y recuperar a las niñas que ahora lo están pasando mal".

La propia Toña Is quiso agradecer todo el apoyo recibido: "Quiero dar las gracias a todos por las palabras de ánimo. Nos están llegando por todos lados. Agradezco el apoyo en estos duros momentos". La seleccionadora española no dudó en reconocer que "lo necesitamos".