Previa España - Inglaterra sub-17: último escollo para alcanzar la 'novena'

La selección española sub-17 entrenada por Santi Denia se ha plantado en la final del Europeo de Croacia. Tras ir superando con más o menos dificultad todas las rondas del Torneo, y tras conseguir por supuesto la clasificación para el Mundial de la categoría de la India, España llega a la final del europeo balcánico donde la espera Inglaterra, para reeditar la misma final de hace diez y siete años, es decir, será la tercera vez que ambos combinados se verán las caras en la final.

Opiniones hay muchas acerca de esta final, que seguro no dejará insatisfecho a nadie, partidazo el que se presenta por delante. En tal encuentro Inglaterra parte, al contrario de las dos anteriores, como la favorita para ganar el torneo, un encuentro que mostrará a dos de las mejores selecciones de la categoría y que también apuntan alto para hacer cosas importantes en el Mundial.

Abel Ruiz (Capitán de España) & Marc Guehi (Capitán de Inglaterra) | Foto: www.uefa.com

España buscará ante los ingleses su noveno título y repite final tras la derrota del año pasado ante Portugal, por su parte Inglaterra buscará su tercer entorchado y pisa su primera final desde 2014 en el Europeo de Malta donde se alzó con el campeonato al derrotar en la final por penaltis a los Países Bajos. En definitiva dos selecciones veteranas y con experiencia en el campeonato. Vamos con los contendientes de la final.

España:

Celebración del pase a la final por los jugadores de la selección española | Foto: www.uefa.com

La selección dirigida por Santi Denia se planta en la final del Europeo tras no conocer la derrota en todo el campeonato, a pesar de ello su camino no ha sido de rosas precisamente. Tres victorias y dos empates es el balance de una selección que ha realizado un gran campeonato pero que en ocasiones ha mostrado algún punto de debilidad. Uno de esos dos empates resultó prácticamente intrascendente, hablamos claro está del empate a 1-1 ante Croacia en el último partido de la fase de grupos, el otro empate fue precisamente en el último partido ante Alemania, en la semifinal del torneo y donde los pupilos de Denia se ganaron la clasificación desde el punto fatídico, en la tanda de penaltis.

España ha mostrado un sólido juego de ataque durante todo el campeonato, sin embargo ha mostrado algunas carencias, como la de encajar gol con cierta facilidad y breves desconexiones del equipo durante los partidos. Poniendo a parte los pequeños problemas, la 'Roja' ha conseguido marcar un total de 10 goles a lo largo del campeonato, o lo que es lo mismo marca dos goles por partido. En la parcela defensiva España ha concedido cinco tantos, es decir recibe un gol por encuentro.

Parte de ese juego sólido de ataque y algo descuidado en defensa, lo tienen los laterales, Mateu Morey del FC Barcelona, lateral derecho que está siendo una de las auténticas estrellas del torneo, ha marcado dos goles y sus subidas por la banda son una auténtica pesadilla para los rivales. Por la banda izquierda aparece Juan Miranda, también perteneciente al Barça y un auténtico puñal. Sin embargo, el crear esa superioridad con la constante subida de los laterales propicia la llegada con más facilidad de los rivales, es lo que tiene el jugar de una manera vistosa y atrevida.

Hugo Guillamón autor del penalti ganador ante Alemania | Foto: www.uefa.com

España también ha formado un once tipo, los que hayan seguido el torneo e lo conoce de carrerilla y no es otro que el formado por Álvaro Fernández en portería, el cancerbero del Real Madrid ha dejado grandes actuaciones a pesar de los cinco goles recibidos, Mateu Morey y Juan Miranda, de los que ya hemos hablado, en los laterales, Hugo Guillamón del Valencia, marcó el penalti decisivo ante Alemania, y Victor Chust del Real Madrid como centrales, por delante aparece la pareja de mediocentros del Real Madrid, Antonio Blanco y Moha, con Jandro Orellana del Barça como enganche flanqueado en la línea de tres mediapuntas por Ferrán Torres del Valencia CF por la banda derecha y Sergio Gómez del Barça por la izquierda, y arriba con el brazalete de capitán y en plena disputa de su segundo europeo sub-17 aparece Abel Gómez el capocannoniere del Braça y de la selección. Con este once España ha disputado cuatro de sus cinco partidos en el torneo incluida la semifinal.

Resumen de la semifinal España 0–0 Alemania:

Abel Ruiz, que tiene el récord de partidos jugados en la EURO sub-17 con 23 apariciones, necesita un gol más para convertirse en el máximo goleador de la historia de la competición, con clasificación incluida. El delantero del Barcelona está empatado con el portugués José Gomes.

Abel Ruiz capitán de la sub-17 española | Foto: www.uefa.com

Declaraciones de Santi Denia tras la semifinal:

Al terminar con victoria en los penaltis ante Alemania, España, ya está manos a la obra para preparar el último partido del campeonato, el que de conseguir la victoria les daría su noveno título y les seguiría colocando como la selección más laureada de la categoría, contando además con quince finales disputadas.

Además a España, el nombre de Inglaterra les trae buenos recuerdos, ya que ante los ingleses se ganó el Europeo de 2007 disputado en Bélgica, donde España también gano la semifinal por penaltis y terminó levantando el título con una generación liderada por David de Gea y Bojan Krkić que fue nombrado mejor jugador del torneo. También en el Europeo de 2001, el último en el que aún era categoría sub-16 en vez de sub-17 como en la actualidad, España salió campeona en un europeo disputado en Inglaterra.

Por el contrario, España también ha perdido una final ante los británicos, la de 2010 en el campeonato disputado en Liechtenstein y donde una gran definición de Connor Wickham, jugador más valioso de aquel torneo, culminó la remontada de Inglaterra, que se vio con un 1-0 en contra y significó su primer título sub-17, ante una generación española liderada por Gerard Deulofeu y Paco Alcácer. La victoria en el Estadio Rheinpark en Vaduz redondeó la temporada perfecta del equipo de John Peacock, que ganó once partidos consecutivos.

Último entrenamiento de España antes de la final:

Por último hay que reportar una baja para los chicos de Santi Denia, ya que las pruebas realizadas han confirmado que el jugador Álvaro García Segura, centrocampista del Albacete, tiene una lesión en el menisco interno de la rodilla derecha. La evolución en las próximas 72 horas determinará la acción terapéutica a seguir. Por ello, el Seleccionador ha convocado para el partido de la final del Campeonato de Europa a Carlos Beitia, jugador que proviene del CD Roda.

Inglaterra:

La selección inglesa se planta en la final como la mejor selección del torneo hasta el momento, un equipo muy equilibrado y letal a las órdenes de Steven Cooper. La selección británica comenzó su andadura en el Europeo de Croacia encuadrada en el grupo D, donde se clasificó como primera con una facilidad tremenda siendo junto a Alemania las únicas selecciones en acabar con nueve puntos, ganando 1-3 a Noruega, 4-0 a Ucrania y 3-0 a Holanda.

En la siguiente ronda, en cuartos de final a Irlanda, a la que derrotó por 1-0 en un partido en el que los de Cooper pudieron hacer más goles. Por último en semifinales, ante Turquía, Inglaterra comenzó dominando gracias a un error de la defensa otomana, y marcó poco tiempo después el segundo tanto en un partido que hasta el descanso solo tuvo color inglés. Tras volver de vestuarios, Turquía metió presión y miedo con un gol, sin embargo el marcador no se volvió a mover e Inglaterra se planta ante España en la pelea por el título continental.

Resumen del Turquía 1-2 Inglaterra:

La selección inglesa viene variando el esquema entre el 4-3-3 y el 4-2-3-1 durante el torneo, aunque los jugadores suelen ser los mismos, un equipo rápido, que es capaz tanto de dominar con el balón, aunque ante equipos acostumbrados a tener la pelota como a España le cuesta bastante más, como de jugar y matar al contragolpe con jugadores como Rhian Brewster (Liverpool FC), Callum Hudson-Odoi (Chelsea FC), Tashan Oakley-Boothe (Tottenham) y, sobre todo, Jadon Sancho (Manchester City).

Celebración de la selección inglesa sub-17 | Foto: www.uefa.com

Los dos futbolistas más peligrosos y distinguidos del conjunto británico son el zurdo Phil Foden y el habilidosísimo Jadon Sancho, ambos del Manchester City. Jadon Sancho, extremo puro que además puede jugar por las dos bandas, es uno de los nombres del campeonato como le avalan sus cinco goles y cuatro asistencias. Es el jugador que mejor refleja las virtudes del frente ofensivo inglés: desequilibrante en el uno contra uno para desmontar cualquier sistema defensivo y letal al espacio para rematar al contragolpe. Acostumbrado a jugar ante futbolistas de mayor edad, Sancho disfruta en el Europeo sub-17, donde deja atrás a sus marcadores por pura potencia. Sus primeros metros son devastadores y nadie aguanta su cambio de ritmo. Aun así, no es la única arma del conjunto británico, que en la banda opuesta apuesta por otro futbolista del Manchester City como Phil Foden, con mayor tendencia interior y clarividencia para filtrar el último pase.

Jadon Sancho (11) y Phil Foden (7) celebrando un gol | Foto: www.uefa.com

El árbitro: Jens Maae

Anastasios Papapetrou, Jens Maae, Aleksei Vorontcov & Mika Lamppu (Cuarteto arbitral) | Foto: www.uefa.com

El árbitro danés Jens Maae ha sido elegido para arbitrar la final del Campeonato de Europa Sub-17 de la UEFA de este viernes entre España e Inglaterra. El de Silkeborg estará acompañado en el estadio NK Varaždin por los asistentes Mika Lamppu de Finlandia y Alexei Vorontcov de Rusia, mientras el griego Anastasios Papapetrou actuará como cuarto árbitro en la final que arrancará a las 20:00 HEC. La final será la tercera designación de Maae como árbitro en la fase final de Croacia, ninguna de los cuales involucró a ninguno de los finalistas, y la mayor de una carrera internacional que comenzó cuando ascendió a la lista FIFA en 2014.

Palabrás del colegiado danés tras conocerse su designación: "Este es un torneo muy importante para todos nosotros porque estamos aprendiendo de los mejores observadores del mundo. Es vital actuar bien y mejorar continuamente", dijo Maae a UEFA.com.

Jens Maae (Árbitro designado para la final) | Foto: www.uefa.com

También comentó: "He visto algunos de sus partidos, en vivo y por la televisión, he hecho mis deberes. También he hablado con mis compañeros sobre ellos, por lo que estoy bien preparado. Espero que podamos hablar de un buen partido con mucho trabajo en equipo y cooperación. Espero que sea un partido entretenido para los árbitros, los equipos y los espectadores", aclaró Maae.

La sede: Varaždin

Estadio Anđelko Herjavec | Foto: www.uefa.com

Varaždin es la capital de condado de Varaždin en el noroeste de Croacia. Cuenta con aproximadamente 50 000 habitantes. Está situada junto al río Drava a una altura de 174 metros sobre el nivel del mar y a unos 80 kilómetros al norte de la capital del país exyugoslavo, Zagreb. Durante el siglo XVIII, desde el año 1767 hasta el año 1776, Varaždin fue la capital de Croacia. Hoy es conocida como la ciudad del barroco, la música y las flores.

El estadio Anđelko Herjavec inaugurado en 1931 y tiene una capacidad para 10.800 espectadores, siendo el estadio en el que disputa sus partidos el NK Varaždin. El estadio ha albergado seis partidos de la selección nacional absoluta y once de la sub-21. El estadio recibe el nombre de Anđelko Herjavec, un antiguo presidente del NK Varaždin que falleció en un accidente de tráfico cerca de Posedarje en julio de 2001.

Posibles Alineaciones: