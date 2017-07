Kepa espera una semifinal "muy difícil" ante Italia

Google Plus

Kepa en un entrenamiento con la absoluta. | Foto: Dani Nieto (VAVEL.com).

'La Rojita' sigue imparable hacia el título en la Eurocopa de Polonia en categoría sub-21 que se está celebrando actualmente. El combinado que dirige Albert Celades pasó la fase de grupos de forma contundente contando sus partidos por victorias y accediendo como primer clasificado. En las semifinales de la competición ya espera Italia, que después de superar a Alemania obtuvo el pase a las eliminatorias. Dos de los mejores combinados europeos que pelearán por estar en la gran final y por conseguir el título en la cita continental.

"Muy difícil", así de contundente se mostró Kepa Arrizabalaga al ser cuestionado recientemente por el encuentro de este martes. El cancerbero del Athletic Club recuperará su puesto como defensor de la portería de 'La Rojita', tal y como hizo en las dos primeras jornadas. Dos duelos que tuvieron como protagonista destacado al meta con intervenciones que serán determinantes y necesarias para acceder a la semifinal. Todo ello en un enfrentamiento con una Italia a la que el guardameta vasco no dudó en elogiar.

"Espero no tener que llegar a los penaltis y resolver todo antes".

Kepa Arrizabalaga alabó la gran respuesta que tuvo en la última jornada la selección italiana, a la que una derrota podría haberle condenado. Si bien, el portero vasco confirmó que salieron totalmente airosos de una "situación límite". Un triunfo que les ha terminado por emparejar con 'La Rojita' en estas semifinales de la Eurocopa de Polonia 2017. En la reciente comparecencia en la web de la UEFA, el meta del Athletic Club no dudó en reconocer que "eso demuestra que Italia históricamente al final ha sido un equipo muy difícil de batir, muy competitivo y esta generación que tiene cuenta con grandísimos jugadores y va a ser muy difícil".

Eso hace que la selección española no pueda "confiarse" ante un rival de entidad si quiere estar en la final. Kepa Arrizabalaga, al que se le da históricamente bien los lanzamientos desde los once metros, explicó que espera "no tener que llegar a los penaltis y poder resolver todo mucho antes". Este lunes, 'La Rojita' se ejercitará en el Stadion Miejski Hutnik de Cracovia, lugar de la semifinal y que también acogerá el encuentro final. Será el viernes y los pupilos de Albert Celades tratarán de estar presentes en la misma y batir a los combinados de Inglaterra o Alemania.