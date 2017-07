Marco Asensio: "No pienso que seamos favoritos"

Google Plus

Asensio atiende a la prensa. Foto: Ángel Chacón

Marco Asensio ha querido quitar presión a sus compañeros en su comparecencia ante la prensa. "No pienso que seamos favoritos. Es una semifinal al cincuenta por ciento y estamos preparados para ella". Así ha definido el mallorquín el encuentro que disputa mañana martes la Rojita ante Italia. El último escollo para que España se cuele en la lucha final por el oro.

El jugador del Real Madrid ha destacado las cualidades tanto de sus compañeros como de los italianos en vísperas al crucial choque. "Mis compañeros son grandes jugadores. Todos queremos hacer cosas bonitas con la Selección". Sobre la 'Azzurra' ha declarado que "Donnaruma es un gran portero y espero que mañana no tenga nuestro día contra nosotros. Los jugadores de ambos equipos juegan en la élite. Será muy bonito jugar contra Italia".

Mentalidad colectiva

A pesar de estar cuajando un fantástico campeonato y haber realizado una gran temporada con el Real Madrid, Asensio se muestra con los pies en el suelo y prioriza el éxito colectivo al individual. "Sigo con la misma ambición, pese a que mi vida haya cambiado un poco. He mejorado muchos en todas las facetas del juego durante los dos últimos años y ahora tengo ganas de llegar a la final". Marco ha añadido que "intento disfrutar al máximo cada cosa que me va viniendo. No pienso en ser el futbolista más valorado del torneo. Nuestra meta es ganar el campeonato y ahora toca intentar llegar a la final".

Asensio será uno de los nombres a seguir mañana ante los italianos y una de las piezas claves para que España pueda colarse en la final. El mallorquín llevará la batuta de una sub-21 que quiere volver a conquistar el cetro europeo cuatro años después del último triunfo español, con Thiago a la cabeza, en esta categoría.