Albert Celades: "Cada vez que nos ponemos esta camiseta queremos ganar y hacerlo bien"

FOTO: Micaela Mourella (VAVEL)

La Selección española se está luciendo en el Europeo sub 21. Celades y sus discípulos continúan haciendo historia, tras clasificarse para las semifinales habiendo disputado tan solo dos encuentros. Italia se presenta como el rival perfecto para una "rojita" que aún no da nada por hecho. La Italia de Donnarumma entre otros, no es precisamente un rival fácil, y bien lo sabe el míster: "Vamos a jugar contra un magnífico equipo, con muy buenos jugadores individualmente hablando y con muy buena organización colectiva. Nos va a exigir el máximo".

"Tienen jugadores que han bajado de la absoluta, que no estuvieron en marzo, han cambiado unos cuantos futbolistas. En semifinales no puede ser de otra manera que enfrentarte a un equipo tan bueno como Italia en un partido bonito".

No es la primera vez que ambas selecciones se ven las caras en lo que va de año. El amistoso jugado en marzo fue una puesta a prueba para una "rojita" que aspira a mucho más: "En marzo jugamos en Italia y fue un buen test para nosotros antes de venir al Europeo, nos dejó buenas sensaciones, pero mañana esperamos un partido diferente. Aquello fue un amistoso con muchísimos cambios y ahora es un partido de alto nivel, ya casi un clásico que no tendrá nada que ver con lo de Roma, la exigencia va a ser máxima"

La tarde anterior al partido, el entrenador Albert Celades que su equipo tiene ambición y que irán a por el máximo: "Cada vez que nos ponemos esta camiseta queremos ganar y hacerlo bien, dando buena imagen. Estamos muy contentos por llegar a semifinales, nos ha costado mucho llegar hasta aquí, estuvimos en una situación límite en una eliminatoria pero ya antes, desde septiembre, era igual. Estamos contentos por llegar al Europeo y ahora somos ambiciosos y queremos más".