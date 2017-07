Saúl Ñíguez: "Vestir la camiseta de la selección te marca de por vida"

Google Plus

Saúl Ñíguez. | Foto: Juan Ignacio Lechuga - VAVEL

Saúl Ñíguez centrocampista del Atlético de Madrid está siendo uno de los jugadores más importantes de la Selección sub-21 que dirige Albert Celades, está siendo una de las claves de la ‘Rojita’ en el europeo de Polonia, donde España está en semifinales del torneo continental, ronda en la que se medirá a Italia por un puesto en la final del campeonato.

Ante Italia será un partido muy importante y muy igualado, entre las dos favoritas al torneo. Su rival en la final saldrá del ganador del Inglaterra – Alemania. Saúl habló para SeFutbol antes de la semifinal y analizó la trayectoria de España.

"Va a ser un partido totalmente diferente al de marzo"

Comenzó hablando del partido ante Italia: "Va a ser un partido totalmente diferente al de marzo. Ellos traen muchos jugadores nuevos. Son muy buenos y compiten bien. Tenemos que pensar en nosotros, hacer nuestro trabajo y trabajar como sabemos. Si mantenemos la portería a cero creo que lo lograremos porque disponemos de mucha calidad arriba y en algún momento vamos a marcar gol".

Saúl prosiguió comentando y analizando la trayectoria de España en el torneo: "El torneo se está dando muy bien. Hemos conseguido una fase de grupos casi perfecta. Sólo hemos encajado un gol en el que no pudimos hacer nada por evitarlo. Esto habla muy bien del trabajo del equipo y me pone muy contento".

"Creo que la generación del 94 y el 95 debemos vivir esta última experiencia"

La generación del 94 y 95 a la que Saúl pertenece está ante su última oportunidad de ganar un europeo sub-21: "Me he parado mucho tiempo a pensar. Cuando conseguimos la clasificación supe que este europeo es la última vez que vestiré la camiseta de la Selección. El paso a la Absoluta no lo cuento porque sé que es mucho más complicado. En las diferentes categorías vas evolucionando como un equipo. Creo que la generación del 94 y el 95 debemos vivir esta última experiencia al límite y disfrutarla también".

Por último, Saúl finalizó analizando su trayectoria en las categorías inferiores de España: "Cuando llegué a la Selección era un niño. Tenía quince años y nunca lo olvidaré. Fue un momento increíble porque la primera vez que vistes la camiseta de la Selección te marca de por vida. Mi hermano siempre me dice que disfrute de la Selección porque hay un momento que se acaba y ya no vuelve".