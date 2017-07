Google Plus

Los veteranos de la Sub-21 acaban con la poderosa Italia | Foto: @almeriajuega / VAVEL

Albert Celades escogía a sus mejores jugadores para afrontar estas semifinales. Con un Kepa en portería, en el eje de la defensa estuvieron Bellerin, Vallejo, Meré, Jonny. En el centro Llorente, a su lado estarían Ceballos por la derecha y Saúl por la izquierda. En la delantera estarían Sandro, por la derecha Asensio y por la izquierda Deulofeu completando este 4-3-3.

En los inicios del partido, Italia presionaba en campo rival a España, mientras estos no se ponían nervioso y controlaban esta situación hasta que poco a poco se comenzó a controlar el esférico. El centro de campo español combinaba bien a los mandos de Llorente, Saúl y Asensio.

Deulofeu comenzaba a hacer de las suyas por la banda izquierda haciendo daño a Calabria, jugador italiano. Al igual que el jugador del Real Betis, Dani Ceballos empezaba a entrar en el juego ocasionando ocasiones por su banda. El jugador del Atlético de Madrid, Saúl Ñiguez empezaba a aparecer en el partido, su primera intervención un pase picado a Bellerín que no podía controlar bien. Por no hablar de Marcos Llorente, que no ha parado de recuperar balones y balones durante todo el partido.

A los 20 minutos de partido, España tuvo que frenar su juego, ya que Italia volvía a despertar y a crear ocasiones. Por suerte, el eje defensivo español también estaba en estado de gracia y no dejaban acercarse del todo a los rivales. En el minuto 25 veíamos un cambio de estrategia. Marco Asensio se cambiaba de banda, a la izquierda, intercambiando su posición con Deulofeu para seguir intentándolo contra Calabria que seguía teniendo mucho trabajo para frenar a los extremos españoles.

España empezaba a crear peligro a la contra en esos minutos en los que los italianos apretaban. El trabajo de todos y, sobre todo, el de Saúl, Ceballos, Deulofeu, Sandro y Asensio, era maravilloso, crearon en ataque y empezaban a dar esperanzas para pasar a la final.

Recital de Saúl en la segunda parte

España comenzaba la segunda parte replegada atrás acusando la alta presión y las ocasiones de Italia. Tras unos minutos de respiro, Dani Ceballos seguía con su recital, era este quien iniciaba una jugada por la banda izquierda, por donde más daño estaba haciendo España y Saúl marcaba el primero del partido.

Tras el gol, el combinado español se confiaba y Bernardeschi hacía el empate en el marcador. Además, unos minutos antes de esto, Italia se quedaba con uno menos por la expulsión de Gagliardini. Fue el momento en el que la defensa de España flojeó y no salieron a cubrir el tiro del jugador italiano, que fue el mejor de los rivales.

Pero España volvía a despertar. Con la calidad de Asensio, Deulofeu y Saúl por el centro del campo llegaba el 2-1 en el marcador. Tras el gol, ahora sí España no se confiaba, como pasó con el 1-0, y seguía jugando al toque, como hace la mejor Absoluta. El tercer gol salía desde la banda izquierda. Asensio se colaba hasta dentro, al llegar allí, asistencia a Saúl, que hacía el hat-trick a placer.

A la final por la puerta grande

Celades comenzaba a pensar en la final tímidamente. El primer cambio era la sustitución de Sandro por Williams. El jugador del Athletic de Bilbao tuvo dos ocasiones de peligro cumpliendo su función. Otro de los mejores del partido, Deulofeu dejaba su lugar a Denis Suarez, el jugador del FC Barcelona jugó pocos minutos y no intervino lo suficiente. La última sustitución del seleccionador fue la de Ceballos, que reportaba cansancio al banquillo. Por él entraría Oyarzabal.

En resumen, el MVP fue para Saúl totalmente merecido tras esos tres goles metiendo al combinado español en la final. Ceballos haciendo un trabajo estupendo en el centro del campo, creando desde abajo, con grandes detalles técnicos. También hablar del jugador del Milan, Deulofeu, que a muchos rivales los tuvo desquiciados durante los 90 minutos.

En definitiva, los veteranos de la Sub-21, que ya la temporada que viene podrían tener un hueco en la absoluta, dijeron adiós a Italia, que venían de hacer un estupendo Europeo y era uno de los rivales más peligrosos de la competición. Como España trabaje en equipo, tal y como lo ha hecho hoy, Alemania puede pasar muchos apuros en la final de este Europeo Sub-21 que tendrá lugar el viernes a las 20:45 horas.