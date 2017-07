Dani Ceballos: "Somos justos finalistas"

Google Plus

Ceballos conversa con Williams al termino del encuentro ante Dinamarca. Foto: VAVEL

Dani Ceballos ha demostrado una noche más la magia que desprende a través de sus botas. En una noche complicada, ante una gran Selección, como es la italiana, prometía un partido complejo para llegar a la final del Europeo Sub-21. Sin embargo, dejando a parte al héroe del encuentro, Saúl Ñíguez, apareció otro protagonista en el terreno de juego que desesperó a todo el combinado azurri. Ese futbolista no es otro que Dani Ceballos, que en uno de los partidos de mayor escaparate posible, ha sido aupado a los cielos, tras un partido soberbio en la zona ancha del campo. Su sacrificio y que toda creación pasaba por sus botas, fueron los detalles que marcaron el partido del utrerano.

Tras el choque, el jugador que aún pertenece al Real Betis, ha atendido a los medios de la Cope en el programa de "El Partidazo" dirigido por Juanma Castaño. En dicha entrevista, la cual fue muy breve, el mediocentro sevillano dejó sus impresiones del choque: "Ha sido el partido soñado, con una victoria que nos lleva a la final y en lo personal, aproveché el momento para realizar un buen partido", confesaba el canterano bético. Además, continuaba sus declaraciones en el plano personal, donde explicaba lo siguiente: "Cada vez me sentía más cómodo en el campo, me salían los regates, los pases, me salía todo", se mostraba feliz el joven jugador español.

Posteriormente, le preguntaron por el juego del equipo y de como se pudo reponer del empate de Italia, que ponía muy difícil el partido; "Corregimos los errores de la primera mitad y gracias al gol de Saúl, supimos interpretar el resto del partido y afrontarlo de la manera que merece", destacaba Ceballos. Además transmitía la importancia de lo que estaban consiguiendo, ya que nadie les ha regalado nada: "Somos justos finalistas", añadía el "6" de la Selección. Por último, fue cuestionado sobre su incierto futuro: "Los rumores no son ciertos, no soy jugador del Real Madrid", negando rotundamente que haya firmado con el club blanco de cara a la próxima semana. A esto, apostillaba lo siguiente: "Soy jugador del Real Betis Balompié, me quedan tres años de contrato y valoraré mi futuro tras el Europeo", concluía el propio Ceballos.