Alexandra López: "Haremos una buena Eurocopa"

Alexandra López en un entrenamiento con España. Foto: Daniel Nieto

La Selección Española está motivada y con ganas de que llegue la Eurocopa. Alexandra López ha sido la encargada de manifestar el convencimiento de un grupo que está hambriento de hacer cosas grandes. "Haremos un gran papel en la Eurocopa. Tenemos un grupo muy complicado, pero estoy convencida que realizaremos un buen torneo".

La jugadora del Atlético de Madrid ha sido fiel al lema del entrenador del equipo masculino al que pertenece. "Primeros pensamos solo en Bélgica. Vamos partido a partido. Una vez juguemos el amistoso ya pensaremos cien por cien en el Europeo". López ha dejado claro que el equipo belga será un rival complicado y un buen test para el campeonato de Europa. "Bélgica es un rival que nos va a exigir bastante".

Emocionada con la convocatoria

Alexandra López ha confesado que la llamada de Jorge Vilda la hizo sentirse especialmente orgullosa de ella misma por el trabajo realizado para llegar hasta aquí. “El momento de recibir la noticia fue impresionante. No he podido participar en ningún Mundial, y en la Eurocopa pasada me quedé a las puertas. Por fin he tenido este premio. El trabajo da sus frutos. Todas hemos trabajado para estar aquí”, estas han sido las palabras de una chica ilusionada por representar a su país en una gran cita.

El nivel de la convocatoria es de alto nivel. López al ser cuestionada sobre en qué posición se encuentra más cómoda sobre el césped no ha querido mostrar preferencia. "He jugado en muchas posiciones y donde me necesiten voy a estar. Aquí están las mejores jugadoras españolas y habrá que luchar duro por ganarse un puesto en el once". Alexandra conoce el nivel de sus compañeros y sabe que para conseguir un sitio en el once inicial deberá pelear fuerte en cada entrenamiento. La competencia hará mejor a un grupo ilusionado.