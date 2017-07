Google Plus

Vicky Losada: "Queremos seguir creciendo como equipo". | Foto: Dani Nieto (VAVEL)

La jugadora de la Selección, Vicky Losada, valoró su situación y la del equipo antes de enfrentarse este viernes a Bélgica en tierras murcianas, en un choque que servirá para coger tono de cara al Europeo que se va a disputar en Holanda.

La jugadora del F.C. Barcelona atendió a los medios tras finalizar la tercera sesión de entrenamientos antes de dicho Europeo, cita que esperan con gran ilusión todas las jugadoras y que servirá para ver el nivel de este grupo tan prometedor y sobre todo de las nuevas jugadoras: "Después de reencontrarnos afronto estos días con mucha ilusión y con ganas de jugar partidos que nos hagan crecer como equipo, como el de Bélgica".

Losada quiso valorar el nivel de su rival, la Selección de Bélgica, del que no se fía de cara al partido que les enfrentará en Murcia: "Es un equipo muy guerrillero, de contacto, una selección que se caracteriza por su físico y porque sus delanteras son muy directas. Yo creo que si tenemos el balón y encontramos espacios irá todo bien. Tenemos que controlar el partido y aprovechar las ocasiones".

Europeo de Holanda

La española quiso dejar también sus impresiones acerca del Europeo y cuál es en su opinión el equipo favorito para llevarse el título: "No somos favoritas, la favorita es Alemania, nosotros vamos con ilusión y preparadas para darlo todo".

En lo personal de cara a Holanda dejó claro que: "Estoy muy bien, la temporada se me ha hecho larga al juntar la liga de Inglaterra con la española, he renovado energías, he venido aquí y tengo mucha ilusión. Por mis sensaciones con el equipo, llevamos mucho tiempo juntas, la gente ha venido con ilusión, nos van a dar los fines de semana para llegar libres y llenas de energía".

Bajas muy conocidas

Por último, en relación a las dos bajas más conocidas que presenta el combinado nacional, Losada comentó: "La ausencias son decisiones del entrenador. Para mí es un privilegio estar aquí, seguir entrenando y dar lo mejor de nosotras esté quien esté".