Marco Asensio: "Será un duelo de poder a poder"

Marco Asensio conduciendo el balón durante un partido | Foto: Ángel Chacón (VAVEL)

El jugador de la Selección Española de Fútbol sub-21 y del Real Madrid Marco Asensio habló antes de la decisiva final del Europeo sub-21 que enfrenta a 'la Rojita' con Alemania. Tras vencer a Italia e Inglaterra respectivamente, ambas selecciones se jugarán ser el campeón de un torneo que ha dejado muy buen juego para el espectador. Asensio habló sobre el partido, sobre la temporada en su club y sobre su estancia en la selección española y las sensaciones del grupo.

Para el recuerdo

Así es como puede calificarse la temporada de Marco Asensio, más aún si finalmente es España la que se alza con el título. El talentoso jugador ha hecho doblete con el Real Madrid -Liga y Champions- y ahora puede sumar otro título internacional más que le podría abrir las puertas de la absoluta de cara al Mundial de Rusia del año que viene. "Está siendo un gran año para mí que espero culminar con el Campeonato de Europa sub-21", declaró.

Destacó especialmente su actuación en el primer partido, donde marcó un hat-trick en la victoria por 5-0 de España frente a Macedonia. Así confiesa él su buen estado de forma: "He venido con muchas ganas a esta competición". El jugador espera no quedarse solo con eso: "Ojalá tengamos la misma suerte de los Thiago y compañía". Como ya hizo Thiago, el triunfo en el Europeo podría darle a Saúl y a él especialmente la oportunidad de ir al Mundial.

El partido contra Alemania

Pero para eso antes deben batir a Alemania, una selección que hizo el pleno de puntos en la fase de clasificación para el Europeo y que accedió a semifinales como segunda de grupo. Allí, venció a Inglaterra en penaltis tras un ajustado 2-2 en tiempo reglamentario. Ese extra de minutos puede ser un factor a tener en cuenta. Sin embargo y pese al gran estado de forma de España, Asensio advierte: "Es una selección muy potente, con grandes jugadores. Será un duelo de poder a poder. Tenemos que hacer nuestro partido".

Para ello, Asensio se muestra optimista y no duda de que cuentan con la afición: "Vamos a darlo todo en la final y demostraremos que podemos ser campeones". El jugador también quiso poner de manifiesto el duro camino que ha tenido que recorrer la selección para llegar a donde está: "Hemos ido de menos a más en la clasificación. Nos ha costado estar en el Europeo y ahora hemos llegado en una gran forma".

Por último, de cara al futuro, el jugador se mantiene cauto al respecto: "Tengo mis objetivos, pero me los marco por temporada y esta creo que he cumplido. Ahora me centro en la final y luego ya veremos la temporada próxima".