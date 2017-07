Jorge Meré: "Hay que asumir los errores"

Jorge Meré disputando un partido con la selección. // Imagen: Ángel Chacón - VAVEL

España no pudo superar a Alemania en una final donde lo táctico sobrepasó a la calidad individual. La incapacidad de Celades de erradicar el desorden de las líneas españolas, sumado a un cabezazo sacado de la chistera de Weiser dejaron a 'la Rojita' sin su quinto título europeo.

Jorge Meré, titular en todo el europeo sub 21, dejó ver su frustración en los micros de El Partidazo. El buen nivel exhibido en los partidos anteriores contrastó con las escasas oportunidades que España llegó a fabricar a duras apenas. Este cambio radical en el juego acentuó aún más el dolor por la derrota.

El defensor hizo un análisis general del encuentro. "La primera parte no salimos como teníamos que haberlo hecho, estábamos muy dubitativos. Metieron un gol y estuvieron muy bien atrás. Es muy triste que todo el trabajo que hemos hecho durante este campeonato nos lo hayan quitado en la final, pero hay que estar orgullosos de lo realizado y de todos los compañeros. Hay que asumir los errores", declaró.

"Ahora mismo, cuesta que La palabras me salgan. Quiero decir que estoy satisfecho y también tengo mucho orgullo de todos mis compañeros. Si ganamos, lo hacemos todos, somos un verdadero equipo. Con el Sporting, he vivido una situación bastante similar a esta pero seguramente, saldremos de esta", confesó Meré. Durante la entrevista, quiso insistir en el orgullo que tenía por todo lo realizado y por sus compañeros.

Jorge Meré no buscó excusas analizando las causas de la derrota. Dejó a un lado el tema físico y psicológico y asumió la incapacidad de la selección. "No creo que hemos estado mal físicamente, ni tampoco psicológicamente. Cuando un partido no quiere salir, no podemos hacer nada. Solo queda dar la enhorabuena a Alemania que ha hecho un mejor fútbol. Han sido notablemente superiores a nosotros durante todo el partido. Para la próxima cita, debemos aprender de nuestros fallos y de la dureza de estos torneos", explicó.