Gerard Deulofeu: ''No se puede regalar cuarenta y cinco minutos''

Gerard Deulofeu con la Sub21. Foto: Juan Ignacio Lechuga - VAVEL

Era un partido especial para Gerard Deulofeu. El jugador catalán, que ostenta el récord de goles y partidos disputados con la selección sub 21, cerraba una gran etapa con este conjunto. La final ante Alemania era una oportunidad para poner el broche de oro al trabajo realizado pero el excelso despliegue táctico alemán anuló todas las opciones de Gerard. Tras el partido, su nombre resonó en todos los medios de comunicación: el Barcelona había ejercido la opción de recompra. La recompensa ante el esfuerzo que Deulofeu ha demostrado durante el presente año llegaba en forma de retorno.

Gerard asumió los errores y fue crítico con su juego. ''En la primera parte no hemos estado a la altura de la final. Ellos son muy buenos, pero deberíamos haber dominado más y haber demostrado más personalidad. En la segunda sí hemos tenido el control, pero han sido mejores'', declaró.

''Les hemos regalado cuarenta y cinco minutos. En un torneo de tantísimo nivel, no se puede hacer esto. Con Italia también sufrimos pero logramos hacer tres goles y dominamos. A pesar de todo, estoy muy orgulloso de mis compañeros. En la fase de clasificación no hemos jugado tan bien y en Polonia nuestra fútbol ha sido muy especial.'', explicó Deulofeu. De nuevo, los primeros minutos fueron decisivos. España no quiso salir con fuerza y lo acabó pagando con un gol al borde del descanso.

Gerard también destacó las palabras de su seleccionador. ''Albert Celades nos ha felicitado por el gran torneo que hemos hecho. Él está muy orgulloso de nosotros, sin duda alguna. Ha sido decepcionante perder la final, pero la vida sigue'', confesó. Además, dejó las excusas a un lado y asumió la derrota. ''No quiero excusarme en el apartado físico, pero sí hemos llegado algo justos. Lo dije ayer en la rueda de prensa, en una final se juega con el corazón. Las piernas tienen poco que ver cuando se lucha por un título''.

En los momentos posteriores al choque el Barcelona hizo oficial la vuelta de Deulofeu al Camp Nou. Fue un contraste entre la tristeza de la derrota y la alegría de que se cumpliera un suceso esperado en la carrera de Deulofeu. ''En ese tema estoy muy contento. Volver a casa hace feliz a cualquiera. Espero dar lo mejor de mí en esta nueva etapa en el Barcelona'', declaró.