Dani Ceballos: "Estamos jodidos, teníamos una ilusión tremenda"

Ceballos conversa con Williams al termino del encuentro ante Dinamarca. Foto: VAVEL

La selección española sub-21 dirigida por Albert Celades terminó su aventura en el europeo de Polonia como subcampeona del torneo. España que era la máxima favorita para hacerse con la victoria, no pudo derrotar en la final a una Alemania que jugó muy bien sus cartas y gracias a su control del partido y el gol de Mitchell Weiser, de esta forma la 'Mannschaft' se proclamó campeona de Europa sub-21 en Polonia.

A pesar de la derrota, los pupilos de Celades llevaron con orgullo la camiseta roja de España e hicieron honor a tal camiseta haciendo un magnífico torneo, solamente con la mancha de no acabar como campeones con uno de los mejores combinados sub-21 que se recuerdan. Fue tan bueno el papel de España en el torneo, que Saúl acabó como máximo goleador con cinco tantos, Marco Asensio le siguió con tres pero empatado con el portugués Bruma. Y como mejor jugador, el que recibió el galardón de MVP del europeo de Polonia, Dani Ceballos, el centrocampista del Betis que acabó con sabor agridulce el torneo y que atendió a la Cadena Cope.

Ceballos comenzó hablando del palo que supuso para la sub-21 no quedar como campeona del torneo y perder la final ante Alemania: "El vestuario está jodido, teníamos ilusión tremenda por ser campeones y nos vamos con un sabor bastante amargo".

"Estoy orgulloso de los 23 que hemos venido"

Seguí Ceballos hablando de la dolorosa derrota de la final: "La primera parte salimos un poco dormidos y encajamos un gol. En la segunda quisimos reaccionar, pero quizás un poco tarde. Estoy orgulloso de los 23 que hemos venido desde el minuto 1 cuando empezamos la concentración en la Rozas hasta el minuto 90 de la final ante Alemania porque lo hemos dado todo por ser campeones".

"Hoy las piernas me pesaban bastante"

Hablaba ahora Ceballos sobre su estado físico durante la final y el de sus compañeros: "Hoy la verdad es que las piernas me pesaban bastante. Según han ido pasando los minutos mejor me encontraba porque íbamos teniendo más el balón pero al final una pena que no hemos podido empatar este encuentro".

Por último, Dani Ceballos elogiaba a su rival, Alemania que fue superior a la selección española: "La verdad es que Alemania ha sido superior y justa vencedora, pero no se le puede reprochar nada a esta generación y esperemos que en el futuro dé alegrías a todo el país".