Vallejo: "Me llevo la experiencia de haber estado con estos compañeros fenomenales"

Foto: Twitter

Jesús Vallejo ha sido sin duda uno de los nombres propios del Europeo sub-21 y de la Selección Española. El jugador del Real Madrid es uno de los líderes del vestuario y dio la cara tras la derrota frente a Alemania en la final.

El partido frente Alemania no tuvo el nivel español de las pasadas citas de campeonato. Los alemanes anularon las opciones de 'La Rojita', aunque es cierto también que los de Celades tuvieron alguna oportunidad de firmar gol, tanto en la primera como en la segunda parte. “Es una pena porque venimos haciendo un trabajo muy bueno. El grupo no se merece esto. No hemos estado como otros días pero hay que levantar la cabeza porque esto sigue. Me llevo la experiencia de haber estado con estos compañeros fenomenales”, comenzó explicando Jesús.

Varios jugadores, como Saúl o Asensio, estandartes de este ciclo, dejan la sub-21, casi seguro, para pasar a las órdenes de Julen Lopetegui. De hecho, el seleccionador de la Absoluta estuvo presente en las semifinales y en la final del Europeo, presenciando en directo la actuación de la generación que tiene las de suceder a la actual. “Una pena por los compañeros que no van a venir más porque terminan ciclo. Es el trabajo de todo un año, con lesiones, y con mucho esfuerzo”, comentó sobre este tema Vallejo, orgulloso de sus compañeros.

Varios cientos de aficionados, incluyendo familiares, se trasladaron a Polonia para presenciar la competición, y otros cientos siguieron desde casa los partidos. Vallejo se sintió en deuda tras el partido y quiso disculparse por la derrota. “También pedir disculpas a toda la gente que ha venido y a la que se ha quedado en España animando. Lo damos todo por ellos y toca seguir adelante”, finalizó Vallejo, antes de volver con sus compañeros para recoger la medalla de plata de esta edición.