Tres jugadores de la sub-21 en el once ideal del Europeo

Google Plus

Saúl en una acción ante Austria. Foto: Ángel Chacón

El buen campeonato realizado por la Selección Española Sub-21 ha servido para que hasta tres de sus futbolistas se cuelen en el mejor once del torneo. Jugadores del centro del campo que han deslumbrado a los aficionados con una mezcla de calidad, toque y versatilidad. Saúl Ñíguez, Marco Asensio y Dani Ceballos son los tres miembros de la Rojita que más han destacado para la UEFA.

Una bota de oro de auténticos golazos

El jugador más resolutivo, en cuanto a datos, ha sido sin lugar a duda Saúl. El jugador del Atlético de Madrid ha sido el encargado de anotar todos los goles que sus compañeros atacantes no han podido. Un gol ante Macedonia en el primer partido de la fase de grupos, otro ante Portugal en el segundo choque de liguilla y un hat-trick ante Italia en semifinales le han permitido ser Bota de Oro del campeonato. Un jugador con semejantes estadísticas no podía quedarse fuera del mejor once del Europeo Sub-21. Este papel le ha servido para ganarse una renovación millonaria por parte colchonera.

La versatilidad en persona

Marco Asensio ha sido el jugador encargado de guiar los verticales ataques con los que la Rojita afilaba a sus rivales . Su mejor partido fue el primero, donde anotó un hat-trick ante Macedonia. Su calidad con el balón en los pies y el saber hacer con él en todo momento ayudaron a España a realizar un campeonato casi perfecto. Se ha ganado a pulso su presencia en este once.

El Europeo de Ceballos

Si un jugador se ha revalorizado gracias a su paso por este Europeo Sub-21 ha sido, sin lugar a duda, Dani Ceballos. Empezó el torneo como suplente, pero pronto se asentó con un sitio en el once dejando fuera de él a Denis Suárez. Su mejor partido del torneo fue ante Italia. El jugador del Betis 'abusó', en el buen sentido de la palabra, de los jugadores italianos con un sinfín de regates de altísimo nivel. El campeonato realizado por Ceballos ha llamado la atención de equipos de la talla como el Real Madrid, el Barcelona o la Juventus de Turín. Su baja cláusula de rescisión y su proyección hacen que su fichaje sea, casi con total seguridad, un acierto para el que convenza al Balón de Oro del Europeo.