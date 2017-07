Julen Lopetegui: "Me gusta que los jugadores de la Selección sean franquicias en sus equipos"

Lopetegui en una rueda de prensa. Foto: Alberto Brevers

Julen Lopetegui se ha mostrado favorable a que los jóvenes jugadores de la Selección sean miembros importantes dentro de sus clubes para que sumen el máximo de minutos posibles. "Me gusta que los jugadores de la Selección sean franquicias en sus equipos". El seleccionador nacional ha valorado el trabajo realizado por los suyos y ha respaldado a Celades, técnico de la Sub-21, en una entrevista concedida a la Agencia EFE.

Balance positivo de la temporada

El técnico de la Selección absoluta ha entrado a valorar el transcurso de la temporada de España en un año de tránsito entre Eurocopa y Mundial. "La temporada ha sido positiva, al margen de los resultados que han sido buenos. Estamos a mitad del camino, el comportamiento ha sido notable, con buena predisposición, determinación y sobre todo pasión". Todo son buenas palabras hacia un grupo con ambición de hacer algo grande en Rusia.

La buena Eurocopa Sub-21 de jugadores como Asensio o Ceballos han obligado a los periodistas a preguntar por ello al seleccionador. "Algunos de ellos ya han venido a la absoluta pero eso no es un seguro para seguir estando en la absoluta. Lo que cuenta es su evolución, lo difícil comienza ahora". Unas declaraciones que alertan a los jóvenes del duro camino que les espera para llegar a la absoluta.

Respaldo completo a Celades

Los compañeros de la Agencia EFE no han dudado en preguntarle sobre el trabajo realizado por Celades hasta la fecha. "Celades está más que preparado para cualquier reto, es un gran chico, tremendamente inteligente para dirigir a España y así lo demuestra en el trabajo diario en Las Rozas". Lopetegui se deshace en elogios hacia el capitán del barco de la Sub-21.

Para finalizar la entrevista, Lopetegui ha realizado un balance de su primer año como seleccionador nacional español. "Me gusta ser positivo siempre. En los momentos menos optimistas saco conclusiones que te ayudan a crecer. Me quedo con el compromiso, la pasión y la exigencia de los jugadores en seguir mejorando. Tendremos una clasificación durísima hasta el final. Me gusta que quieran a la selección. Que estén pendientes de la lista. No se puede mirar al pasado. Vale sólo lo que tienes que hacer de ahora en adelante". Lopetegui alerta a sus pupilos del complicado camino hacia Rusia, país que todo futbolista español tiene en el horizonte.