Andrea Pereira: "En el Europeo será muy diferente"

Andrea Pereira en un encuentro con la selección española. | Foto: Dani Nieto (VAVEL.com).

Cada vez está más cerca la Eurocopa de Holanda 2017 y la selección española prosigue con su preparación para llegar de la mejor forma posible al debut ante Portugal. Andrea Pereira, central del combinado femenino español, atendió a los medios de comunicación tras el encuentro frente a Bélgica. La jugadora del Atlético de Madrid valoró positivamente el triunfo cosechado, aunque no dudó en reconocer que este tipo de duelos no se repetirán dentro de tres semanas.

La zaguera del Atlético de Madrid reconoció: "Sabemos que el Europeo va a ser totalmente diferente" y apuntó: "Los equipos salen partido a partido y no tiene nada que ver con un campeonato europeo". Tras la goleada ante Bélgica, Andrea Pereira tiene claro que "no va a ser nada fácil y este 7-0 no se va a dar" y señaló que "se han acabado los amistosos, el siguiente reto es el partido ante Portugal y hay que pensar en lo que viene". Sobre el combinado luso confirmó: "Ya hemos jugado ante ellas, no nos ha puesto las cosas fáciles, le gusta tocar, arriba tienen jugadoras muy verticales y en un Europeo van a salir a por nosotras".

"No va a ser nada fácil y este 7-0 no se va a dar"

Andrea Pereira explicó que sus juegos son muy similares: "A nivel de fútbol somos muy parecidos, nos gusta tocar, tenemos jugadoras para ello y, además, ser verticales". En el apartado personal, la zaguera del Atlético de Madrid reconoció: "Para mí es el primer torneo a nivel absoluto al que me enfrento y con ganas de que llegue ya, de vivir la experiencia y de hacer un buen papel". En ese sentido, comentó que el salto desde las categorías inferiores era notable: "Al final es un proceso, sub-19 somos niñas y a este nivel te enfrentas a mujeres que han jugado a niveles máximos y a ver como se da".

Tras un año intenso con la consecución de La Liga Iberdrola, la zaguera se siente más formada: "Nunca había estado peleando por ganar una liga, esa tensión de tener que ganar todo te ayudan a crecer y madurar como futbolista". Andrea Pereira se 'mojó' y reconoció cuales son las dos principales favoritas por el título: "Inglaterra me parece muy buen equipo y Francia parecen los principales rivales". Donde no quiso entrar a valorar fue en el fichaje de Jenni Hermoso por el Paris Saint-Germain: "Ni ella ni nosotras estamos pensando en el año que viene y cuando acabe el Europeo hablaremos de ello".