Marta Corredera: "Estoy bien de la lesión y con muchas ganas de aportar"

Foto: Daniel Nieto - VAVEL

Solo dos semanas hasta el inicio del Europeo de Holanda, donde España va claramente a ganar. Atendió a los medios Marta Corredera. “Estamos muy motivadas y tenemos claro que sin el trabajo del otro día frente a Bélgica no es posible. Tenemos claro que hay que trabajar mucho todavía. Se hizo un buen papel pero siempre hay cosas que mejorar”, dijo la jugadora, convencida de la plantilla actual.

La plantilla que dirige Jorge Vilda está concienciada de que todas tienen que sumar. Marta tiene claro que el trabajo de todas es fundamental. “Hay que mejorar todavía algunas cosas de cara al partido frente a Portugal. Cuantas mejores sensaciones tengamos en los entrenamientos, y en el pasado en los amistosos, mejores resultados obtendremos. Es importante que todas sumemos”, explicó.

Tras un final de temporada en el que no ha jugado mucho, la catalana quiere volver al máximo a los terrenos de juego. “Personalmente, estoy bien de la lesión y con muchas ganas de aportar el máximo. Afrontamos esta semana con la cabeza puesta en Portugal. No podemos obsesionarnos pero ese es nuestro objetivo. Las buenas sensaciones llegaron desde antes. Se ha hecho una buena clasificación, unos buenos amistosos y se están haciendo unos buenos entrenamientos”, aclaró, con ganas de jugar otra vez.

Con respecto a lo que les transmite Vilda como mister, Marta afirma haber una gran unión entre todos y todas. “Hay confianza. Jorge además también nos está transmitiendo a cada una de nosotras y eso es muy importante. Desde el primer día que llego, hace casi dos años, siempre hemos tenido apoyo. Si hemos tenido algún problema se nos ha llamado. Es todo individual. Todo ello hace que haya mucha confianza en el grupo, ya que es muy cercano”, explicó a los medios.

España no teme a nadie, así lo dejo claro la colchonera. “No tememos a ninguno. Es fútbol, no vida o muerte. Hay grandes equipos como Alemania, Francia o Inglaterra. Tenemos recursos y queremos estar a un gran nivel. La favorita ahora mismo para mí es Francia”, comentó Corredera.

Con respecto a la previa del encuentro ante Portugal, no hay presión, si riesgo. “No tenemos ni presión ni vértigo. Tenemos experiencia y recorrido. Nos lo tomamos como crecimiento, no como presión. Las compañeras nos han preguntado a las que venimos de jugar de fuera. Los analistas también están haciendo un gran trabajo y la suma de todos hace que haya motivación”, finalizó Marta.