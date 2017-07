Mariona Caldentey: "El equipo está listo y con ganas de competir"

Google Plus

La selección española femenina continúa preparando el debut en el Europeo Femenino que se va a celebrar en Holanda este mes. Las jugadoras entrenadas por Jorge Vilda han dado ya por concluidos sus amistosos de preparación de modo que se pueden empezar a sacar las primeras conclusiones de cara al inicio del torneo.

Mariona Caldentey ha atendido a los medios y ha mostrado su visión sobre cómo ve al grupo desde dentro. La jugadora del FC Barcelona se muestra muy positiva de cara al inicio de la competición y asegura que “el equipo está muy bien y estamos trabajando para arreglar lo que falla un poco”. Pese a que el último amistoso acabó con una contundente victoria española por 7-0 ante otra selección que estará en tierras Holandesas como es Bélgica parece que la maquinaria no está aún engrasada del todo.

Uno de los puntos que pretenden mejorar es el de la posesión. La selección española trata de jugar siempre con el balón en los pies el mayor tiempo posible. “Sabemos que podemos hacer daño con la posesión, hay que trabajarla para después saber jugar con balón”, declaró Mariona.

El Europeo dará comienzo el próximo día 16 y España debutará el día 19 ante Portugal. La jugadora balear afirmó que “tenemos que demostrar por qué estamos aquí y darlo todo”.

En el apartado personal Mariona confesó la gran alegría que se llevó con su convocatoria con la absoluta: “si a principio de temporada me hubieran dicho que estaría aquí no me lo habría creído”. Hace un año la centrocampista culé jugaba con la selección Sub-20 y ahora tiene la oportunidad de conseguir hacer algo grande con el combinado nacional.