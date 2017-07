Jorge Vilda: "El trabajo tiene que ser diario"

Google Plus

Jorge Vilda en un encuentro con la selección española. | Foto: José María Colomo (VAVEL.com).

La cita continental cada vez está más cerca. La selección española femenina se prepara para disputar la Eurocopa de Holanda 2017 que arranca este domingo 16 de julio. España, encuadrada en el Grupo D junto a Inglaterra, Portugal y Escocia, quiere luchar por alcanzar su mejor clasificación. Ello pasa, al menos, por igualar las semifinales conseguidas en 1997 y que serían sinónimo de luchar por el podio final de la competición. Jorge Vilda, seleccionador nacional, confirmó: "Cada día veo al equipo más compacto, interiorizando los conceptos que se están trabajando".

El preparador del combinado nacional no dudó en reconocer que en el último preparatorio mostraron un buen nivel: "Ante Bélgica tuvimos buenas sensaciones". Jorge Vilda explicó: "Desde el minuto uno estuvimos bien, y el día a día nos lleva a que las veintitrés se quieren ganar un puesto en el once y en el grupo". En ese sentido, el entrenador español reveló: "Alguna jugadora tiene pequeñas molestias normales y se están recuperando", aunque "los informes médicos son esperanzadores y sus entrenamientos están siendo adaptados pero los médicos dicen que estarán preparadas para la competición".

"Nosotras nos centramos en ganar a Portugal"

Sobre el novedoso sistema de juego, Jorge Vilda reconoció: "Tenemos una esencia definida, que no vamos a variar" y señaló: "El esquema de juego puede adaptarse al rival que tengamos o a matices que veamos para cada partido". Ese abanico de posibilidades les permiten sumar más victorias: "Esa riqueza de variantes nos puede dar mucho para ganar los partidos". El seleccionador nacional desveló: "Todos los días hablamos mucho, transmitimos la ilusión que tenemos todos". En ese sentido, el técnico español reconoció que "el trabajo tiene que ser diario y apuntó: "Todos los entrenamientos se han completado con gran nota pero queremos seguir así y llegar a tope al día 19".

La obligación pasa, casi, por realizar una buena Eurocopa de Holanda 2017 por el potencial de las jugadoras y por el buen rendimiento mostrado en la Copa Algarve. Jorge Vilda entiende que: "No tenemos que olvidar que somos séptimos en el ranking UEFA" y señaló: "Luchamos día a día para ganar partidos y subir en ese ránking". El preparador nacional no ocultó la dificulta de lo que viene encima: "Llegamos a una Euro con grandes potencias a nivel mundial, nos enfrentaremos con ellas". Pese a ello, el técnico español no quiso perder la idea de ir partido a partido: "Hay seleccionadores que han dicho que quieren ganar la Eurocopa. Nosotras nos centramos en ganar a Portugal".

Precisamente, explicó que Portugal será "un rival durísimo" y apuntó: "Lo hemos sentido en los dos partidos precedentes, en Covilha nos pusieron las cosas difíciles". El seleccionador español confirmó que "hacen una presión intensa, tienen jugadoras rápidas y alguna de nivel mundial como Nieto" y señaló que el foco de los entrenamientos va "dirigido a Portugal". Jorge Vilda se mostró ilusionado por su estreno internacional con España: "La experiencia internacional te hace saber lo que puedes esperar en una fase final". En ese sentido, el preparador nacional comentó: "Sabes el día a día, y que todos los partidos son finales. Toda esa experiencia es positiva y espero poder anticiparme a lo que venga durante el torneo".