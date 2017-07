Las capitanas: "Estamos centradas totalmente en el primer partido"

Google Plus

Amanda Sampedro en una acción contra Brasil. Foto: Daniel Nieto

Los pesos pesados del vestuario español han hablado ante los medios de comunicación justo antes de partir hacia Holanda para disputar el Europeo. Tanto Marta Torrejón, como Irene Paredes, como Amanda Sampedro han coincidido en que solo hay que centrarse en el primer encuentro. "Es muy importante el debut en una competición de este tipo. Queremos los tres puntos. Nos darían mucha confianza para lo que nos viene. Para ello trabajamos, siempre con la cabeza puesta en Portugal. Desde el minuto uno iremos a competir con la máxima intensidad". Así ha definido el partido inaugural Amanda Sampedro.

Un equipo con experiencia

Irene Paredes ha querido destacar que es la tercera cita continental consecutiva en la que el grupo participa y que ello ayudará a saber llevar mejor la presión. "Se nota un avance, es la tercera competición importante consecutiva para nosotras. En las anteriores ibamos a ver qué pasaba, con mucha ilusión pero sin experiencia. Ahora la tenemos. En los clubes se está trabajando muy bien, tanto en España como fuera. Estamos acumulando años y grandes competiciones y eso es bueno para afrontar esta Eurocopa. Desde luego, tenemos más seguridad".

Trabajo e ilusión

La central azulgrana Marta Torrejón ha comentado que el equipo llega repleto de ganas de hacer un buen papel en la Eurocopa, siempre desde la humildad. "Hay grandes potencias europeas que son favoritas, pero nosotras sabemos nuestro camino. Nos queda una semana para preparar el partido ante Portugal".

Sampedro, fiel a la filosofía atlética

La jugadora del Atlético de Madrid ha sido fiel al discurso cholista y ha querido transmitir prudencia a los aficionados. "Hay muy buenas selecciones, Alemania, Suecia, etc. Estamos tan centradas en nosotras mismas, y nosotras vamos a lo nuestro, que no pensamos en los demás. Lo que hemos vivido nos ha servido para crecer. Es ajeno a nosotras quién es favorito o no. Vamos paso a paso. Es clave para nosotras".