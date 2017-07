Amanda Sampedro: "Es ajeno a nosotras quién es favorito o no"

Google Plus

Amanda: “Es ajeno a nosotras quién es favorito o no”

España debuta el próximo 19 de julio ante Portugal, Amanda habla sobre partido tan importante y fundamental para comenzar con buen pie: “Es muy importante el debut en una competición de este tipo. Queremos los tres puntos. Nos darían mucha confianza para lo que nos viene”. Empezar con buen pie puede ser vital para la Selección Española Femenina de Jorge Vilda.

A la capitana del Atlético de Madrid le sale el pensamiento colchonero, solo un rival: “Para ello trabajamos, siempre con la cabeza puesta en Portugal. Desde el minuto uno iremos a competir con la máxima intensidad”.

Además de capitana con su club, también con la Selección, algo que cualquier futbolista valora y siente mucha responsabilidad de llevar la responsabilidad de su país: “Me siento muy contenta de estrenar capitanía. Estamos con muchas ganas de ayudar y de aportar lo nuestro y de resolver cualquier duda que pueda tener una compañera o el resto del equipo. Todas ayudamos a todas”, concluía.

A pesar de que España puede ser una de las favoritas, Amanda nombra a varias: “Hay muy buenas selecciones, Alemania, Suecia, etc”, aunque no ven más lejos que a ellas mismas: “Estamos tan centradas en nosotras mismas, y nosotras vamos a lo nuestro, que no pensamos en los demás. Lo que hemos vivido nos ha servido para crecer. Es ajeno a nosotras quién es favorito o no. Vamos paso a paso. Es clave para nosotras”.

La canterana del Atlético de Madrid ha hecho una temporada extraordinaria siendo una de las goleadoras, además de conseguir la Liga Iberdrola, llegar a la final de la Copa de la Reina y conseguir una histórica clasificación para la Champions League Femenina.

Tras la Eurocopa volverá a su equipo, el Atleti con el que ha renovado por un año más, Amanda dijo tras esa renovación: “Quiero seguir haciendo historia en el club que me ha visto crecer”.