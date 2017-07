España se queda sin premio

Después de que la selección española consiguiera derrotar a Portugal por 2-0 e Inglaterra hiciera lo propio ante Escocia por 6-0, el duelo estaba servido este domingo en la segunda jornada del Europeo de los Paises Bajos 2017. Las dos selecciones favoritas para acceder a la siguiente fase de la competición europea sabían que por delante no tenían un partido más, puesto que la selección que saliera victoriosa sellaría su billete para la siguiente ronda. A sabiendas de la importancia del partido, con más que tres puntos en juego, Jorge Vilda apostaba por saltar al terreno de juego con un once inicial formado por Sandra Paños, Marta Torrejón, Irene Paredes, Andrea Pereira, Leila Ouahabi, Marta Corredera, Vicky Losada, Silvia Meseguer, Alexia Putellas, Amanda Sampedro y Jenni Hermoso. Por su parte, Mark Sampson no realizaba ninguna permuta con respecto al primer encuentro disputado, saltando al césped con un once inicial en el que se encontraban Karen Bardsley, Lucia Bronze, Demi Stokes, Jill Scott, Steph Houghton, Jordan Nobbs, Jodie Taylor, Jade Moore, Millie Bright, Ellen White y Francesca Kirby.

Kirby decanta la balanza rápidamente

Tan solo un minuto y medio duraría la igualdad en el electrónico, y es que un fallo defensivo dejaba a Francesca Kirby en un mano a mano con Sandra Paños que la jugadora inglesa no dudaba en enviar al fondo de las redes para subir así el 1-0 al electrónico. Las desgracias cerca estarían de aumentar tan solo tres minutos después, cuando una falta era rematada con total sutileza por parte de Bright para subir el segundo tanto al marcador, indicando la colegiada fuera de juego cuando las inglesas ya se encontraban celebrando el tanto. El paso de los minutos permitía a España crecer con el balón, zafarse de la asfixiante presión inglesa y poco a poco recortar terreno sobre la portería contraria. En primera instancia Alexia Putellas probaba suerte con un disparo flojo que atrapaba Bardsley sin ningún problema. Un mero aviso que daba paso al dominio español, moviendo el balón de lado a lado del terreno de juego para buscar los huecos que le permitieran tener ocasiones de gol.

Al compás del aguacero que caía sobre Breda, España se asentaba en el campo e Inglaterra se limitaba a esperar agazapada su momento. El paso de los minutos hacía que el dominio español fuera inerte, sin conseguir superar la línea defensiva de Inglaterra, muy bien plantada por Mark Sampson. Con más que gloria el descanso terminaría llegando, la colegiada del encuentro indicaba elcamino de los vestuarios para las veintidós protagonistas con un marcador de 1-0 a favor de Inglaterra gracias al tempraneros gol de Kirby cuando ni siquiera se había cumplido el minuto dos. 45 minutos de contrastes, en los que España comenzó con mucho miedo y poco a poco fue sabiendo entrar en el partido para evitar que Inglaterra jugara cómoda.

Inglaterra aguanta el empuje español para sentenciar el partido en los minutos finales

Tras quince minutos de descanso en los que aclarar ideas, tanto Jorge Vilda como Mark Sampson decidían no mover sus banquillos tras el intermedio, comenzando la segunda mitad con la misma tónica que se había visto en el primer tiempo, y es que el combinado nacional dominaba a placer el esférico sin suerte a la hora de penetrar en la defensa rival. A veinte minutos de la conclusión las ocasiones brillaban por su ausencia, España no era capaz de crear peligro sobre la portería inglesa y el cuadro británico se mostraba muy cómodo buscando salir a la contra. Tanto iría el cántaro a la fuente que un centro lateral golpeaba en la mano de una jugadora inglesa, señalando la árbitro la pena máxima de la cual se retractaba minutos después ante el cabreo español.

Quien perdona lo termina pagando, y en este caso Taylor en el minuto 85 anulaba las opciones de España subiendo el 2-0 al marcador para que el equipo de Jorge Vilda tuviera muy cuesta arriba el choque. Sin nada que perder, el seleccionador español daba entrada a Bárbara Latorre y Virginia Torrecilla en lugar de Leila Ouahabi y Amanda Sampedro. Dos faltas botadas por Andrea Pereira serían los últimos coletazos del encuentro, que tras cumplir los tres minutos de añadido llegaba a su conclusión con un marcador de 2-0 a favor de Inglaterra, clasificándose el combinado de Mark Sampson para la siguiente ronda de la Eurocopa de los Países Bajos 2017. Por su parte, la selección española tendrá que ganar o empatar ante Escocia para conseguir el acceso a la siguiente ronda del torneo europeo.