Jorge Vilda: "Hemos hecho un buen trabajo y seguimos a por los cuartos"

La selección española femenina cayó derrotada ante Inglaterra en el segundo partido de la fase de grupos de la Eurocopa que se está disputando en Holanda. España salió al terreno de juego de Breda para el partido más importante de lo que va de campeonato, ante las inglesas un duro rival, número cinco del ranking mundial de la FIFA, un partido donde se vería realmente el nivel de esta selección española que quiere aspirar a todo.

España, a pesar de la derrota, demostró estar preparada para luchar ante las grandes selecciones del continente. Inglaterra golpeó primero, con una gran salida en tromba, sin embargo, las chicas de Jorge Vilda se repusieron y dominaron durante el resto del partido a una Inglaterra que mataría el partido a la contra en los instantes finales.

Con el término del partido, el seleccionador nacional se mostró satisfecho al analizar el partido, sobre todo con el trabajo de sus chicas que plantaron cara a Inglaterra: "Creo que estamos en la línea que confíabamos. Dos errores puntuales nos han llevado a perder el partido, pero vamos a seguir por este camino".

"El dominio ha sido abrumador"

Con esto Vilda se refiere a la posesión, que en fases del partido España dominó con hasta un 80% sobre una Inglaterra que aprovechó muy bien sus pocas ocasiones: "Creo que hemos tenido una en el primer minuto, y alguna más durante el partido. El dominio ha sido abrumador. Ellas han tenido dos ocasiones y debemos ser un poco más incisivos en ataque. Podemos llegar a eso. Nuestra propuesta de juego es la que nos va a llevar a ganar los siguientes partidos".

Una de las claves del partido pudo ser el estado en el que se encontraba el césped del Rat Verlegh, el estadio del NAC Breda, que no estaba en buenas condiciones sin embargo, Vilda no cree que eso afectara: "No creo que hayan afectado, el balón corría rápido y el campo ha aguantado bien. No ha influido en el resultado del partido". Y otra de las claves que podían cambiar el transcurso del encuentro fue el penalti que anuló la colegiada del encuentro, sin embargo el seleccionador no entró en polémicas: "No valoramos las actuaciones arbitrales".

"Los pequeños detalles marcan la diferencia"

Vilda respondió también a las preguntas sobre los errores defensivos del equipo que provocaron la victoria de Inglaterra, también causados por el cambio de sistema que decidió el seleccionador pasando a jugar con defensa de tres y dos carrileras: "No es la mejor manera de empezar, son los errores que tenemos que corregir, debemos ser más contundentes. Los pequeños detalles marcan la diferencia y ellas han marcado gol. Hemos dominado aunque igual nos ha faltado más oportunidad. Son uno de los mejores equipos del mundo, bien organizados en defensa. Corrigiendo nuestros errores podemos enfrentarnos a cualquier equipo".

A pesar de los errores, Inglaterra es una gran selección que España tenía estudiada, pero aun se puede conseguir el pase a cuartos de final: "Sabíamos dónde nos podían hacer daño y lo que teníamos que hacer. Las jugadoras han rendido bien durante los noventa minutos. Les hemos disputado en el choque. Dos errores nos dan rabia. Tenemos ahora un partido que nos puede dar la clasificación para cuartos y ya solo pensamos en Escocia".

Por último, Jorge Vilda mandó un mensaje para sus jugadoras de cara al próximo partido ante Escocia que puede resultar el pase a cuartos si se consigue la victoria: "Les he dado la enhorabuena a las jugadoras, creo que hemos hecho un buen trabajo. Nuestro objetivo ahora mismo es jugar los cuartos y que tenemos que sacar adelante el partido de Escocia".