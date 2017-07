Irene Paredes: "Estamos desilusionadas con el resultado"

Irene Paredes || FOTO: VAVEL

España perdió el segundo partido de la fase de grupos del Europeo Femenino ante Inglaterra. Las británicas se impusieron por 2-0 en un partido en el que las chicas de Jorge Vilda no tuvieron profundidad y apenas generaron peligro.

Después del partido varias jugadoras dieron la cara y atendieron a los medios, entre ellas Irene Paredes. La defensora del PSG francés comentó cómo vio el partido y dio un mensaje de positividad de cara el último partido ante Escocia.

"Estamos contentas por el trabajo realizado pero la falta de llegada nos ha penalizado". ​La jugadora comentó a los medios que hicieron su juego pero no fueron capaces de llegar con asiduidad a la portería rival. Precisamente este es uno de los puntos en que más han incidido las jugadoras para mejorar de cara el siguiente partido. "Hay que corregir errores" ​comentó la defensa.

Inglaterra se adelantó en el minuto dos con un gol de Fran Kirby. Un mal comienzo para la selección española. Sin embargo Irene Paredes afirmó que ​"siempre es duro empezar perdiendo tan pronto pero hemos estado tranquilas para hacer nuestro juego". ​Para la jugadora española el choque se torció pronto pero eso no evitó que pudieran jugar como acostumbran, pese a que finalmente el resultado no acompañó.

El partido no estuvo exento de polémica. En el minuto 75 la selección española reclamó un penalti que podía haber significado el empate a uno. Preguntada por esta jugada Irene Paredes comentó que ​"la árbitro no nos ha dado ninguna explicación sobre el penalti no pitado". ​Aunque pudo ser una jugada clave la jugadora no quiso comentarla más.

También levantaron polémica las declaraciones del seleccionador inglés en la previa del partido. Hope Powell afirmó que el partido contra España sería duro porque iban a ir al choque y a hacer faltas. Irene Paredes capeó con elegancia las preguntas y dijo que "no voy a valorar las palabras del seleccionador inglés".

Terminado el partido ya solo queda mirar al futuro, a la última jornada de la fase de grupos ante Escocia. ​"Nos tenemos que centrar en el partido contra Escocia"​, afirmó Irene.

El partido ante las escocesas será determinante para que la selección pueda clasificarse para los cuartos de final. Al ser cuestionada por los posibles choques en la fase de eliminatorias la jugadora del PSG ha sido tajante: ​"Aún no estamos clasificadas así que no vamos a hablar de los cuartos hasta estarlo".

La selección española sufrió un duro revés ante Inglaterra, pero tras la victoria inaugural ante Portugal tienen la oportunidad de clasificarse para cuartos de final derrotando a Escocia.