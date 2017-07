Google Plus

Marta Torrejón: "Tenemos opciones"

La Selección Femenina de fútbol da un vuelco a su buena trayectoria en los últimos meses tras caer ante Inglaterra en el segundo encuentro del Europeo de Holanda. España consiguió la victoria por 2-0 ante Portugal, pero Inglaterra se presenta en el torneo como una de las candidatas favoritas a llevarse el título, y por eso precisamente el grupo de la Selección Española no sería fácil. A pesar de que no conseguir el gol, el juego de las de Jorge vilda superó con creces en numerosas ocasiones al conjunto británico, aunque a veces la suerte no acompaña. Aún así, España todavía tiene posibilidades de continuar en la competición si gana a Escocia el próximo jueves 27 a las 20:45h.

Marta Torrejón, una de las futbolistas claves en el equipo español, habló para los medios en zona mixta tras finalizar el partido y junto a sus compañeras de grupo Jennifer Hermoso e Irene Paredes. Las tres coincidieron en mantener la confianza en el juego de la Selección y están convencidas de que el equipo jugará los cuartos de final del Europeo venciendo a la Selección Escocesa en el próximo y último partido de fase de grupos.

Las propias futbolistas eran conscientes del rival al que se enfrentaban y de sus posibilidades: "Sabíamos que delante teníamos un rival muy complicado, Inglaterra estaba muy fuerte y es una de las candidatas, quizá, a llevarse el título".

"Creo que la sensación es buena; les hemos plantado cara", comentaba Torrejón. "Creo que si hay que perder esta no es una mala manera; dando la cara, teniendo balón y queriendo ir a por el gol".

Para finalizar y al igual que Jenni e Irene, Torrejón aseguró que jugarán los cuartos de final ganando a Escocia: "Bueno, te vas con ese sabor agridulce porque te llevas uan derrota, pero tenemos opciones, ahora nuestra mente está en Escocia y en sacar ese partido adelante".