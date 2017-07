La pizarra de Jorge Vilda: vuelta a la normalidad ante Escocia

Jorge Vilda en un encuentro de la selección española femenina. | Foto: José María Colomo (VAVEL.com).

Ligero traspiés. Las buenas sensaciones con las que llegaba el combinado nacional a esta cita internacional se vieron truncadas el pasado domingo. Inglaterra batió a las pupilas de Jorge Vilda en un choque igualado y que desequilibraron las británicas gracias a su enorme efectividad. Eso propicio que la selección española femenina se juegue el pase a las eliminatorias en la última jornada de la fase de grupos ante Escocia. Un duelo de máxima necesidad ante un combinado que no se juega nada, pero que a buen seguro buscará despedirse de la Eurocopa de Holanda 2017 de la mejor forma posible.

Vuelta al esquema tradicional

Jorge Vilda viene utilizando dos ideas de juego muy diferentes dependiendo, siempre, del rival al que se enfrente y las necesidades de la selección española. Ante Inglaterra retornó al 1-3-5-2, pero éste movimiento, tal y como marca el resultado, no le salió del todo bien al preparador español. Por este motivo, todo hace indicar que frente a Escocia volverá a optar por una alineación tradicional como es el 1-4-2-3-1. La necesidad de conseguir el triunfo para clasificarse para la siguiente fase hace que el técnico nacional no se deje a ninguna de sus jugadoras en el banquillo.

Tras ser titular en los dos primeros partidos de la fase de grupos, todo apunta a que Jorge Vilda no variará a la encargada de defender la portería española. Sandra Paños volverá a enfundarse los guantes con la complicada misión de no encajar ni un solo gol, que facilite el cometido de estar en los cuartos de final. La buena campaña de Lola Gallardo en el Atlético de Madrid y sus buenas actuaciones no han sido suficientes para desbancar a la guardameta azulgrana. En un segundo plano aparece una Mariasun Quiñones que no tendría la oportunidad de disputar ni un solo minuto en esta competición.

Sandra Paños es la dueña de la meta española.

El cambio de sistema cambia radicalmente la idea de Jorge Vilda al tener que pasar de tres zagueras a solamente dos, con la consiguiente salida de una de las jugadoras de esta demarcación. Irene Paredes es inamovible en el centro de la defensa y las dudas aparecen en torno a quién puede ser su acompañante. Por lo visto hasta el momento, Andrea Pereira podría ser la elegida para tal cometido al haber sido titular en los dos primeros envites. Si bien, las opciones de Mapi León, Celia Jiménez o Paula Nicart son más complicadas, aunque la primera de ellas podría tener su merecida oportunidad.

En los costados, Jorge Vilda tiene uno de ellos totalmente definido, mientras que el otro se debate entre colocar a una u otra jugadora de la selección. En la izquierda, el preparador español confía plenamente en Leila Ouahabi, que volverá a ser la elegida para ocupar esta demarcación. Si bien, en la derecha las opciones de Marta Torrejón y Marta Corredera generan dudas al seleccionador nacional por la vocación distinta de una y otra. Todo hace indicar que se resguardará con la azulgrana, ya que la posición habitual de la rojiblanca es más en ataque.

Ataque similar que ante Portugal

El triunfo es básico para estar en los cuartos de final de la Eurocopa de Holanda 2017 y Jorge Vilda se encuentra muy pendiente del estado de una de sus jugadoras. Vicky Losada podría perderse el encuentro por molestias físicas, lo que supondría un cambio en el centro del campo español. Para el preparador español son indiscutibles Silvia Meseguer y Amanda Sampedro, que han estado presentes ante Portugal e Inglaterra. En caso de que Vicky Losada no pueda estar disponible, Alexia Putellas podría bajar a la zona ancha del campo como ya hizo el pasado domingo.

Vicky Losada es la principal duda de Jorge Vilda.

Este movimiento haría buscar una nueva inquilina para el extremo izquierdo, una nueva duda para un Jorge Vilda que artillería ofensiva tiene con creces. En este sentido, Bárbara Latorre, Olga García y Mari Paz Vilas serían las principales beneficiadas al tener la oportunidad de entrar en el once titular. Las que son inamovibles en el ataque de 'La Roja' son Mariona Caldentey, que fue suplente frente a Inglaterra; y Jenni Hermoso, la referencia ofensiva nacional. Sea como fuere, el combinado femenino debe sumar el triunfo para sellar su presencia en los cuartos de final.