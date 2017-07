Meseguer: “El fútbol es así, a veces entra y otras, no”

Google Plus

Foto: VAVEL

No ha sido una fase de grupos deseada. España tan solo ganó el primer partido a Portugal por dos goles a cero. Los tantos fueron de Vicky Losada y de Amanda Sampedro, en un partido que fue extraordinario para las españolas dejando muchas esperanzas de cara a otros partidos.

En el segundo partido venía el primer golpe, Inglaterra endosaba un dos cero a la Selección. El primer gol en contra llegaba a los dos minutos de partido. Desde ese momento las internacionales no supieron llevar el partido y las inglesas fueron muy superiores. En el minuto 83 llegaría el segundo gol las rivales.

En el último partido ante Estonia las internacionales lo intentaron todo, pero acabaron perdiendo por uno a cero. Un partido donde el combinado de Jorge Vilda fue superior en todos los aspectos. Con tan solo tres puntos, España ha conseguida ser la segunda clasificada por diferencia de goles.

Meseguer volvió a ser titular en el partido ante Estonia jugando los 90 minutos, como ya sucedía en los dos partidos anteriores. La jugadora del Atlético de Madrid hablaba tras el partido.

Las ocasiones se sucedían, Silvia aseguraba los continuos ánimos en el terreno de juego: “En el campo nos decíamos entre nosotras que tarde o temprano iba a llegar el gol”, al final no pudo llegar el gol de las españolas.

Este deporte es caprichoso y a veces las cosas no salen como tu deseas: “El fútbol es así, a veces entra con una ocasión y otras no paras de intentarlo y no llega a entrar”, concluía Meseguer.

Una vez finalizó el partido, las jugadoras no sabían que el pase a cuartos de final estaba cerrado a pesar de sumar dos derrotas consecutivas: “Cuando hemos terminado no lo sabíamos. Nos hemos puesto a mirarlo por el móvil, pero iba más tarde. Luego hemos visto a algunas saltar... Ha sido un poco caótico todo”, decía la centrocampista en “El Larguero”.