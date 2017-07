Austria acaba con el sueño español

Google Plus

La Eurocopa femenina no para, sigue con su ritmo frenético de partidos. La selección española, que tras conseguir su pase a cuartos en aquella noche esperpéntica del pasado jueves, se plantaba en Tilburg, una pequeña ciudad situada cerca de la frontera entre Holanda, sede del torneo, y Bélgica. Allí en el Willem II Stadion, estadio del Willem II de la Eredivisie, esperaba una de las revelaciones del torneo, Austria.

La selección austriaca que se había plantado en cuartos tras una enorme actuación en la fase de grupos, donde consiguió ser primera con siete puntos y por delante de Francia una de las favoritas. Además todo esto gana más relevancia sabiendo que esta es la primera fase final de una Eurocopa que disputa la selección centroeuropea y por tanto su única aspiración era hacer un buen papel en la fase de grupos, algo que han superado con creces y ya piensan en la semifinal ante Dinamarca. España, que llegaba con unos objetivos mucho más ambiciosos que los austriacos, se marcha de Holanda con malas sensaciones casi desde el comienzo.

Ceremonia de los himnos | Foto: UEFA

Primera parte

El partido arrancaba con novedades en el once por parte de España, cuatro concretamente. Novedades buscadas por el seleccionador Jorge Vilda, que intentaba dar al equipo lo que le faltó en los encuentros anteriores, velocidad y chispa a ese juego de circulación eterna sin peligro que crea la selección absoluta. Mismo esquema, cuatro cambios. Eso sí, el centro del campo es intocable.

Sandra Paños bajo palos, en defensa novedades, con Marta Corredera actuando como lateral derecho, por lo que Marta Torrejón pasa al centro de la zaga para acompañar a una intocable Irene Paredes y en el lateral izquierdo 'Mapi' León en sustitución de Leila. Como ya se ha comentado mismo centro del campo, con Silvia Meseguer, Amanda Sampedro y Vicky Losada. En la delantera cambios importantes, salen del once Alexia Putellas y Jenni Hermoso, sustituidas por Bárbara Latorre y Mari Paz Vilas, en banda izquierda se mantuvo Mariona Caldentey.

Amanda Sampedro persigue un balón | Foto: UEFA

España, que fue de más a menos en el partido, salió dominando. Los primeros minutos fueron totalmente para las de rojigualda, que amasaban el balón y rondaban el área austriaca mostrando cierta movilidad. Sí, al inicio parecía que los cambios de Vilda funcionaban, aunque nada más lejos de la realidad ya que pronto España volvía a caer en su monótono y estático juego.

En el minuto siete de encuentro llegó una de las más claras del mismo, en las botas de Victoria Losada que con un potente disparo desde la frontal se encontraba con la parada de la joven Manuela Zinsberger, que acabaría siendo la protagonista del encuentro. Austria por su parte buscaba las ocasiones a las contra, pero España estuvo muy acertada dejando siempre en fuera de juego a las atacantes centroeuropeas.

La selección austriaca traía muy preparado el partido, esperaba con hasta diez jugadoras dentro del área y con Nina Burger cerca del círculo central para buscar el contragolpe. España lo seguía intentando desde la lejanía, sendos disparos de Silvia Meseguer y Amanda Sampedro que no encontraban portería.

España tocaba y tocaba sin peligro, los minutos pasaban y esa chispa inicial de España se acababa. No había movilidad, Marta Corredera más pendiente de no cometer errores en defensa, se olvidó de subir la banda. En el otro costado Mapi León subía sin peligro, además Bárbara, una extremo puro, pegada siempre a la cal no dejaba espacio para las subidas de la del Atlético de Madrid.

Mari Paz Vilas pelea por un balón | Foto: UEFA

Antes del descanso, en el minuto 42 exactamente, Marta Corredera y la austriaca Makas pugnaban por un balón, con la tan mala suerte que la jugadora de Austria se tuvo que retirar lesionada en la rodilla. En lugar de una desolada Makas ingresaba en el campo Nadine Prohaska, que a posteriori, sería la mejor jugadora de Austria en el encuentro.

Segunda parte

A la vuelta de vestuarios, Austria salió con ganas de ir al ataque con varios balones largos que no sorprendieron a una defensa española bien colocada, dirigida por Irene Paredes que como de costumbre estuvo magnífica.

La segunda mitad no tuvo nada nuevo respecto a la segunda, España amasaba el balón sin peligro y Austria buscaba sus oportunidades, pero bien plantada atrás. En el minuto 53, llegó la más clara para Austria, después de un córner botado por Feiersinger, Prohaska remataba y Sandra Paños sacaba una buena parada y además se quedaba con el cuero.

Vicky Losada y Silvia Meseguer pelean por un balón | Foto: UEFA

En el minuto 56, Vilda movía el equipo y daba entrada a Olga García en sustitución de una Mariona Caldentey que volvía a estar poco participativa, Vilda seguía buscando velocidad, pero nunca apareció. España seguía tocando y buscando un hueco entre la telaraña que tejía la defensa austriaca. Austria buscaba el gol a balón parado, con Katharina Schiechtl como amenaza aérea.

En el 68, entraba Alexia Putellas, pero no lo haría en banda como habitualmente sino en el centro del campo como interior, ocupando la plaza de Vicky Losada, que anteriormente había recibido un codazo en las costillas y estaba renqueante además del cansancio acumulado para la mejor jugadora de España es este torneo.

Alexia Putellas recibiendo una dura entrada

El partido continuaba estático, Prohaska ponía la magia para Austria, que más entera físicamente, robaba cada vez con más facilidad pero tampoco incomodaba a Sandra Paños. En el minuto 76, Vilda introducía Jenni Hermoso en sustitución de una perdida Bárbara Latorre que además de algunas carreras no aportó nada más.

Así se llegaba al final del partido con la prórroga rondado en Tilburg y Austria buscando una nueva sustitución. Con dos minutos de añadido, llegó la mejor de la segunda parte para España, en un disparo de Jenni Hermoso en el 92 que rozó el larguero y cerró el partido.

Prórroga

En el primer tiempo extra que se jugaba en el torneo, se pueden imaginar, 30 minutos de lo mismo pero con más imprecisiones por el cansancio. Lo importante llegó en los últimos 15 donde Vilda usó el cuarto cambio permitido por la UEFA en las prórrogas en este torneo, por lo que Virginia Torrecilla se convirtió en el primer cuarto cambio de la historia de la competición al sustituir a una exhausta Mari Paz Vilas que no tuvo suerte.

Lágrimas de Virginia Torrecilla tras la derrota | Foto: UEFA

España lo buscó sin suerte, mandando tanto a Mapi León como Virginia Torrecilla al 'nueve' para buscar algún balón por arriba que evitara los lanzamientos de pena máxima, donde una España en la que se notaba en su juego que sufría más presión que Austria no quería jugársela. Pero el gol no llegó.

Penaltis

En la tanda de penas máximas Austria se llevó el gato al agua gracias a una magnífica Manuela Zinsberger, que a sus 21 años detuvo un penalti que dio la victoria a su selección.

Manuela Zinsberger felicitada por su entrenador Dominik Thalhammer | Foto: UEFA

Austria inició lanzando y acertando aunque casi llega Paños. Contestó Olga García que sutilmente lanzó fuera del alcance de Zinsberger que acertó el lado. Volvió a marcar Austria, engañando a Sandra Paños en los dos siguientes lanzamientos. Marcó también Amanda Sampedro y llegó el turno de Silvia Meseguer, que a pesar de su buen partido y su gran campeonato lanzó sin potencia a la izquierda de una Manuela Zinsberger que acertó. Austria no fallaba, tampoco lo hizo Marta Corredera y todo quedó en el mano a mano entre Sandra Paños y la jovencita Puntigam que ganó la austriaca.

Celebración de Austria | Foto: UEFA

Aquí en Tilburg y en cuartos de final acaba el sueño de unas chicas españolas que se han dejado la piel por hacer un buen torneo, más que entristecerse por la derrota hay que felicitar a las chicas de Jorge Vilda, que parece que cogen la maldición de cuartos que dejaron los chicos en su momento, aunque esto lejos de ser malo, hay que verlo como el gran crecimiento del fútbol femenino español como lo hizo el masculino en su día y lograron superar la maldición de los cuartos. Ahora es momento de centrase en el Mundial de Francia de 2019.