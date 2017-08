Pedro López: "El objetivo es clasificarnos para el Mundial"

Google Plus

Pedro López seleccionador nacional sub-19 | Foto: UEFA

Pedro López es el técnico de la selección femenina sub-19 que intentará guiar al grupo de 8 jugadoras seleccionadas a la gloria, es decir, a intentar levantar el europeo sub-19 que se disputará en Irlanda del Norte y que arrancará en Belfast el próximo ocho de agosto.

El seleccionador español habló para los micrófonos de SeFutbol TV a pocos días de partir para Belfast el próximo día seis de agosto, ya que España que está encuadrada en el grupo A, junto con Escocia, Alemania y la anfitriona, Irlanda del Norte que será el primer rival de la selección en la capital norirlandesa, el día ocho de agosto a las 20:00.

En esa entrevista, Pedro López aclaró y resolvió las dudas creadas antes del inicio del campeonato como las sensaciones que tiene el equipo, las claves para buscar el mejor resultado posible en el torneo y el objetivo que tiene el seleccionador en el mismo.

"Las sensaciones en los entrenamientos han sido muy buenas"

Hablaba el seleccionador sobre las sensaciones que ha tenido con el grupo de chicas tras la última semana de entrenamientos previa al europeo: "Las sensaciones de la última semana han sido muy buenas en los entrenamientos, las jugadoras tienen la mejor disposición y están muy motivadas con esta Eurocopa y vamos a intentar completar esta semana de la mejor forma posible para llegar con confianza al partido del próximo martes".

Tras comentar que las sensaciones eran buenas, Pedro López explicaba cuales cree que son las claves para llegar lo más lejos posible en el campeonato: "Las claves están en intentar hacer nuestro juego contra los rivales, conocer también, un poco, nuestros puntos débiles y saber cómo nos van a atacar los rivales, porque llevamos varias fases finales en los últimos años y los rivales nos conocen muy bien y por eso también tenemos que conocernos nosotros para aparte de intentar llevar a cabo nuestro juego ser efectivos".

"A partir de semifinales no debemos tener límites"

Comentaba el seleccionador que si se llega a la ronda de semifinales no hay que tener límites y así España buscaría también romper ese maleficio en el torneo donde han llegado y perdido cuatro de las últimas cinco finales disputadas, pero el objetivo de momento no es la victoria: "El objetivo que tenemos todos en mente es conseguir la clasificación para el próximo Mundial, el año que viene en agosto en Francia ya que eso daría un año más de vida para este equipo y serían más experiencias y seguir creciendo y si conseguimos ese reto que sería entrar en semifinales pues a partir de ahí pues no tener límites ver cuál es nuestro techo y si alguien nos echa pues al menos ponérselo lo más complicado posible".