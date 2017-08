España debuta con victoria ante la anfitriona

Google Plus

La Selección Española de Fútbol Femenino Sub-19 ya ha empezado su andadura en el Europeo de dicha categoría. Las chicas se encuentran en el grupo A, donde Escocia y Alemania, las otras dos rivales del grupo, ya se han visto las caras. Las alemanas han ganado por 0-3 con goles de Gwinn, Rieke y Memeti. En cuanto al partido de las españolas, las ocasiones empezaron a caer del lado español. En los primeros cinco minutos, ya cosechaba tres ocasiones de peligro, la más clara una falta lanzada por Paula Fernández.

Tras esto, Irlanda del Norte hacia el amago de meterse en el partido controlando la posesión anulando un poco a las españolas, pero sin crear peligro. España crecía en confianza a base de buen fútbol y buenas llegadas a portería, hasta que en el minuto 30, Lucía García adelantaba a las internacionales a placer, tras una buena jugada de Paula Fernández. El gol hizo daño a las anfitrionas, que no supieron reponerse y no hacían más que conceder ocasiones de peligro a sus rivales. Con el resultado de 0-1 se llegaba al descanso del encuentro. Irlanda del Norte introducía un cambio antes de reiniciarse la segunda mitad, Robson dejaba su sitio a White, para intentar frenar a una gran España, pero no pudieron.

Las chicas de Ángel Vilda seguían dominando el partido, tal fue así que en el minuto 53 llegaba el segundo tanto del partido anotado por Guijarro, con un disparo lejano que sorprendía a Perry, guardameta de Irlanda del Norte. Un partido que obtuvo el resultado que merecía. Hay que destacar el trabajo en defensa que hizo el combinado español, ya que no recibieron goles y no se llegó a pasar miedo en el área de Noelia Ramos. Las españolas suman tres puntos en su casillero y ya tienen la siguiente fecha apuntada en el calendario. El próximo once de agosto, donde España se enfrentará a Alemania.