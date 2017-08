Google Plus

PREVIA | Alemania vs España Femenino Sub 19: conseguir el liderato trasun buen debut

España comenzó su andadura en el Europeo Femenino Sub-19 el pasado ocho de agosto ante la anfitriona, Irlanda del Norte. El partido fue un auténtico paseo de las españolas, quienes dominaron de principio a fin sin dejar opciones a su rival, ya que sus pocos intentos quedaron frustrados por las defensoras.

En el minuto 30, Lucía García adelantaba a España. El gol hizo daño a Irlanda del Norte, que no supieron reponerse y no hacían más que conceder ocasiones de peligro a sus rivales. Con el resultado de 0-1 se llegaba al descanso del encuentro. Irlanda del Norte introducía un cambio antes de reiniciarse la segunda mitad, Robson dejaba su sitio a White, para intentar frenar a una gran España, pero no pudieron.

Las jóvenes seguían dominando el partido, tal fue así que en el minuto 53 llegaba el segundo tanto del partido anotado por Guijarro, con un disparo lejano que sorprendía a Perry, guardameta de Irlanda del Norte. Un partido que obtuvo el resultado que merecía.

Los últimos cinco partidos que ha disputado España se han cerrado con victoria, en cada uno de esos partidos ha marcado al menos dos goles y en cuatro de ellos al menos tres.

Alemania hizo su debut en este Europeo contra Escocia. Un partido que empezaron a dominar desde el principio. A los 19 minutos de partido ya ganaban 0-1 con gol de Gwinn, dejando constancia de su buena faceta goleadora, ya que en la fase anterior la alemana hizo un total de cuatro dianas. Pocos minutos antes del descanso hacían el segundo, obra de Rieke. Desde ese momento el partido estuvo bajo control por las alemanas y a diez minutos del final del partido sentenciaron totalmente el encuentro, con gol de Memeti.

En los últimos cinco partidos que Alemania ha disputado ha marcado al menos dos goles en todos ellos. La mayor victoria la conseguida ante Polonia con un resultado uno a siete.

Alemania y España son ahora mismo las dos líderes del grupo A, una de ellas podría sentenciar, en esta jornada dos, su pase a semifinales del Europeo. Es año impar, por lo que las semifinalistas de este torneo quedarán clasificadas para el Mundial Femenino Sub-19 que se disputará en el año 2018.

Estas dos selecciones, en los últimos siete enfrentamientos, Alemania ha ganado un total de cinco partidos, España ha ganado dos y no han empatado en ninguna ocasión. Las alemanas han marcado catorce goles a las españolas y estas tan solo cuatro a las que serán su rival en la tarde del viernes.

El último partido que disputaron fue el pasado año 2016, en la edición de este mismo campeonato. España ganó por 1-0 con gol de Nahikari García, actual jugadora de la Real Sociedad. España no pierde contra Alemania desde el año 2015 también en el Europeo, con un gol en propio puerta de Rocío Gálvez.

Pedro López, seleccionador de este combinado habló antes de empezar su andadura en el Europeo de que tienen un objetivo claro: “Por supuesto que tenemos la ilusión de clasificarnos para el Mundial porque sería una experiencia inigualable y supondría prolongar este ciclo un año más. Lo tenemos como objetivo”.