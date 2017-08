La gran novedad: David Villa

Foto: VAVEL.

La última lista que dio el Seleccionador Nacional fue el pasado mes de mayo para los partidos que jugaría la Selección ante Colombia, partido amistoso, y para el partido de clasificación de cara al Mundial de Rusia 2018 frente a Macedonia.

En esa lista fueron un total de 25 jugadores convocados, en esta hay un total de 26 jugadores. Tres bajas respecto a esa lista y cuatro nuevos jugadores dentro de esta.

Los tres guardametas son los mismos, David De Gea, Kepa y Pepe Reina. En la línea defensiva se mantienen los mismos jugadores, excepto la baja de Sergi Roberto, que puede ser lateral derecho.

El jugador del FC Barcelona era habitual en los onces de Luis Enrique, por eso fue convocado en mayo por Lopetegui, pero no pudo acudir a la convocatoria por una lesión muscular. Sergi ha jugado pocos minutos en pretemporada, tan solo ha jugado dos partidos completos, la vuelta de la Supercopa de España ante el Real Madrid y el primer partido de la jornada ante el Real Betis.

Asier Illarramendi es otra de las bajas en esta lista. Durante la pretemporada no ha sido muy decisivo para la Real Sociedad. En su anterior convocatoria jugó los 90 minutos ante Colombia, contra Macedonia no disputó ningún partido.

La tercera baja es la Diego Costa. La más esperada, el hispano-brasileño no es deseado en el Chelsea, su propio entrenador le ha descartado y él no se presenta en Londrés y sigue en Brasil entrenando por su cuenta al lado de su familia.

Julen Lopetegui ha incluido a cuatro jugadores. La presencia más destacada es y será, sin duda, la vuelta de David Villa a la Selección Española de Fútbol. El jugador del New York City no para marcar golazos en Estados Unidos, no para de hacer grandes partidos y su vuelta no va a ser una sorpresa para muchos.

Dos novedades en el centro del campo. La primera Suso, el jugador del AC Milan será la primera vez que viaje con la Selección Absoluta. En su primer partido de Serie A ya hizo su primer gol de la temporada. La campaña pasada hizo un total de siete jugando un total de 34 partidos.

La segunda novedad en el centro del campo, Saúl. El centrocampista del Atlético de Madrid estuvo ausente en la última convocatoria por una leve bajada de estado de forma a final de temporada, tanto de él, como de su equipo.

Por último, Marc Bartra vuelve a estar con la Selección. El defensor del Borussia Dortmund está muy motivado en el club alemán, incluso se ha vuelto en goleador. Jugó la DFB Pokal de titular ante el Rielasingen-Arlen e hizo gol, también en el primer partido de Bundesliga ante el Wolfsburgo.