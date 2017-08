Villa vuelve a la selección

Google Plus

David Villa en su último encuentro con la selección española frente a Australia | Foto: FIFA.com

La lista de 26 convocados que ha dado Julen Lopetegui de cara a los partidos oficiales frente a Italia y Liechtenstein tiene como principal novedad la vuelta de David Villa a la selección española. El delantero del New York City tendrá dos oportunidades para aumentar sus números como máximo goleador de la selección con 59 goles, además de estar a tres partidos de convertirse en un jugador centenario con la camiseta de 'la Roja'. La convocatoria también cuenta con la inclusión por primera vez de Suso, jugador del AC Milan, que podría debutar internacionalmente con España. Desde VAVEL, analizamos línea a línea la lista de Lopetegui.

Portería

Bajo palos no hay ningún cambio con respecto a la convocatoria de junio, pese a que se especulaba con la vuelta de Sergio Rico. Vuelven De Gea, Reina y Kepa. El portero del United ha sido titular indiscutible para Lopetegui, mientras que Reina y Kepa esperan su oportunidad. Kepa, por su parte, se antoja como titular en el Athletic de Bilbao ahora que se ha marchado Iraizoz. Reina ha conseguido con el Nápoles la clasificación para la Champions League tras vencer en la fase previa al Niza francés.

Defensa

Ocho jugadores completan la línea defensiva de esta convocatoria, con dos jugadores por puesto. Es, probablemente, la línea que más controversia ha generado, ya que muchos aficionados reclaman un puesto para Marcos Alonso en la convocatoria. El carrilero del Chelsea empezó muy bien la temporada, pero aun así su puesto lo han ocupado Jordi Alba y Nacho Monreal. Por parte de los centrales, Piqué y Ramos serán titulares, respaldados por Nacho y la novedad, Marc Bartra, que suple al polivalente Sergi Roberto, otra de las bajas significativas de la lista. El lateral derecho es para Azpilicueta y Carvajal, que también repiten con respecto a la convocatoria de junio.

Mediocampo

La línea más poblada. Dos diferencias con respecto a la lista de junio: un cambio de jugadores y una inclusión nueva. La baja la constituye Asier Illarramendi, que en la pasada convocatoria debutó con la selección. En su lugar, entra Saúl Ñíguez, que hizo un gran Europeo sub-21 y ahora probará con la absoluta, donde ya debutó su compañero en la sub-21 Marco Asensio, en un gran estado de forma recientemente.

La inclusión la constituye Suso Fernández, ex de equipos como el Liverpool o el Almería, actualmente en el Milan. El centrocampista gaditano, que también puede desempeñar la posición de extremo, buscará su debut como internacional. El resto de jugadores repiten con respecto a la convocatoria de junio: Busquets, Koke, Thiago, Isco, Iniesta, Silva y Marco Asensio.

Delantera

La principal novedad de la lista se encuentra en los puestos de arriba y es el regreso de David Villa, que vuelve desde su último partido con la selección en 2014, frente a Australia en el partido para España del Mundial de Brasil 2014. Un partido en el que marcó su gol número 59 con la camiseta de la selección, marca en la que dejó su récord como máximo goleador en la historia de 'la Roja'. Una marca que ahora podrá mejorar, junto a su número de apariciones: si Villa disputa los dos partidos, se quedará a uno de ser centenario.

Villa ocupa el lugar de Diego Costa, que se ha caído de la convocatoria tras encontrarse sin minutos después de que no cuente para Antonio Conte en el Chelsea y el Atlético no haya concretado su incorporación, que no se daría hasta el mes de enero debido a la sanción que tiene el club colchonero. Vitolo, Deulofeu y Pedro repitan en las bandas, los dos primeros con nuevo equipo. En punta, Aspas y Morata, ya con el Chelsea, completan el puesto junto a Villa.