Celades: ''El estilo de juego va a ser el mismo, está muy definido''

Foto: Ángel Chacón - VAVEL

Albert Celades dio también su particular lista de convocados que disputarán los partidos ante Italia y Estonia. El seleccionador sub-21 respondió a las preguntas de los medios de comunicación tras dar a conocer la enumeración de jugadores en el Ayuntamiento de Toledo junto a la alcaldesa Milagros Tolón y el presidente de la Federación de Fútbol de Castilla La Mancha Antonio Escribano.

La selección

Celades fue preguntado por los nombres propios de la lista de convocados, así como el relevo generacional que sufrirá el combinado nacional. "El único jugador que va con la absoluta y podría estar aquí es Marco Asensio. No será su debut en la absoluta, es una alegría muy grande que pueda estar allí aún con la edad sub-21. Es un premio a nuestro trabajo'', comentó Celades acerca de Marco Asensio, jugador que ha sido convocado por Lopetegui y que tuvo un rendimiento óptimo en el Campeonato Europeo sub-21.

El nuevo equipo por tanto estará compuesto por jugadores que aún no han defendido esta camiseta. Aún así, Celades se muestra optimista. "Es muy pronto, tenemos jugadores que nunca han estado en la selección. Nos ha llamado la atención lo que han hecho en sus clubes y es prematuro hablar de titulares. Hemos intentado equivocarnos lo menos posible pero las incertidumbres aún son muy grandes''.

Uno de los mayores problemas para Celades y el cuerpo técnico son los minutos que disfrutarán los nuevos jugadores en sus respectivos clubes. "Nos preocupa mucho que los jugadores de la sub-21 puedan jugar en sus clubes. Siempre sucede que cuando comienza la clasificación, que dura dos años, los futbolistas no son titulares en sus equipos. Saúl, por ejemplo, era suplente en el Atlético de Madrid hace dos años o Marco Asensio jugaba en Segunda con el Mallorca. El proceso siempre es el mismo, hay mucha evolución con futbolistas que van apareciendo y entre los que hay que elegir", aclaró Celades.

Los partidos

''En el partido contra Italia nos puede servir para hacer pruebas y sentar unas bases"

De esta forma, el combinado de Albert Celades se medirá ante Italia y Estonia en los próximos días. "Tenemos que juntarnos el lunes y vamos intentar formar un grupo cohesionado. Nosotros no hemos jugado ningún partido con esta generación y Estonia lleva diez, además de estar a mitad de su temporada. No hay partidos fáciles", declaró el seleccionador sobre sus rivales. ''En el partido contra Italia nos puede servir para hacer pruebas y sentar unas bases, aunque no hay margen de error porque en Estonia ya comenzamos la fase de clasificación".

A su vez, respondió a las preguntas sobre el estado del terreno de juego, factor que influirá en el partido ante Italia y donde los encargados de su mantenimiento esperan hacer un buen trabajo. "Está mejor. Estuvimos viendo el estadio cuando hacíamos la preparación para el último Europeo en Polonia y después del verano no se encuentra igual debido al calor. Agradecemos el trabajo de todo el mundo para que el campo esté en las mejores condiciones posibles y podríamos disfrutar de un buen espectáculo".

"El estilo de juego va a ser el mismo, está muy definido; puede tener algún matiz, pero será el mismo en líneas generales"

Por último, Celades concluyó aclarando cuando se reunirá la selección española sub-21. "Entrenaremos el lunes por la tarde en Las Rozas. Llegaremos el jueves por la tarde a Toledo ese mismo día y haremos un entrenamiento abierto. Animamos a todos a venir a ver en directo a estos jugadores", finalizó el seleccionador.