La Rojita se come a Níger en el Mundial Sub-17

Los de Santi Denia lograron la primera victoria en el Mundial Sub-17 de la India que se esta llevando a cabo del 6 al 28 de octubre de 2017, al imponerse a Níger por 4-0 con un doblete del barcelonista Abel Ruiz y otros dos tantos del madridista César Gelabert y el también azulgrana, Sergio Gómez. Fue un partido de la segunda jornada del Grupo D de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA India 2017. El partido se disputó en el estadio internacional Jawaharlal Nehru International de Cochín. Ahora los dos equipos suman tres puntos, pero, para nuestra suerte, los españoles tienen mejor diferencia de gol. El encuentro tuvo lugar el martes 10 de octubre.

La Selección Española Sub-17 perdió ante un sólido Brasil en su primer paso por la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en la India, por un 2 a 1. Pero parece que esto ya lo tiene más que olvidado nuestro combinado nacional al obtener los tres primeros puntos de la competición tras esta victoria.

La Rojita sabía que necesitaba ganar para luchar por el pase a octavos de final pero no iba a ser nada fácil. Los africanos salieron con la idea de juego bien clara, balones en largo para buscar la espalda de los defensores españoles. Pero la tensión comenzó a desaparecer en el minuto 20, cuando una pelota cruzada desde la izquierda por Miranda terminó en la bota de Abel Ruiz que puso el primer tanto del partido. Aunque antes de esto ya había tenido una situación clara para abrir el marcador, sin mucha suerte. Apenas 20 minutos más tarde llegó el segundo, también con la firma de Abel. Pero el doblete del delantero no cerró el partido, habían pasado cuatro minutos y el jugador del Real Madrid, César Gelabert metió el tercero (minuto 44) tras asistirle Sergio Gómez, que no se iba a quedar con las ganas de marcar. Níger atacó por espasmos y tuvo solo una ocasión, bien resuelta por Álvaro Fernández. Así, a nadie extrañó que España llegara al descanso con ventaja de 3-0.

La segunda mitad sería un fiel reflejo de los primeros 45 minutos, aunque con una Rojita un tanto cómoda que se dedicaría a tocar balón constantemente y guardar energías a partir de su posesión. No es que perdiera ambición, sino que la dosificó. En esta parte también veríamos a un Níger imponente que buscaría las contras como punto fuerte.

La selección sub-17 pudo ampliar la cuenta de goles pero Lawali impidió que a los 70 minutos Gelaber marcara su segundo, servido en bandeja por Abel Ruiz. El propio delantero tuvo en sus botas el gol a los 74 minutos con un remate que se fue junto a la cepa del poste.

Pero regresarían las ganas de Sergio Gómez, que no se iba a quedar sin marcar. Pues sería este el que aprovechando un rechace en el minuto 82, anotaría el 4-0 que fusiló al portero nigeriano y sentenció el partido. Así, el azulgrana, a pocos minutos de terminar el encuentro, puso la guinda, algo que solo serviría para decorar el partido, pues el resultado se podía esperar desde hacía bastante rato. De esta manera, los pupilos de Santi Denia consiguieron agenciarse la primera victoria española y por ende, los tres primeros puntos del Mundial de la clasificación.

La próxima cita de la Selección Española Sub-17 será el viernes día 13 de octubre, ante Corea del Norte en el último partido de fase de grupos, decisivo para La Rojita. Níger por su parte se enfrentará a Brasil. A partir de las 16.30 horas, el combinado español intentará asegurar la clasificación para los octavos de final.