La sevillana Olga Carmona disfruta de su crecimiento en la selección

Olga Carmona en una entrevista con su club, el Sevilla FC Femenino, tras conocer su convocatoria / Foto: Sevilla FC

La joven atacante fue llamada en la última convocatoria del seleccionador de la Sub-19 Femenina, Pedro López, para que se uniese por primera vez al combinado nacional. El próximo 25 de octubre juegan el primer partido ante Albania en Durrës, donde la selección española tendrá su sede. Ahora mismo, la jugadora del club sevillista se encuentra viviendo una experiencia novedosa y que le ayudará a continuar con su progresión. Así lo ha expresado en una entrevista.

Olga Carmona forma parte de las 20 futbolistas que preparan la Primera Fase de Clasificación para el Europeo de Suiza 2018. El mencionado conjunto albanés, Azerbaiyán y también Ucrania serán los rivales de España en el comienzo de este camino. Los tres partidos se disputarán la última semana de este mes. La meta no es otra que quedar entre los dos primeros clasificados del grupo.

Una convocatoria inesperada pero ilusionante

"Me enteré estando sola en casa. Una amiga y compañera de la Selección andaluza me llamó para contármelo. No sabía de qué me estaba hablando, estaba en shock, no me lo creía", recuerda Carmona, que tras conocer la noticia se la comunicó rápidamente a su madre.

Aunque sea una novata en comparación con el resto del equipo, poco a poco se fue acomodando: "Sinceramente me costó un poquito al principio pero ya me he adaptado. La verdad es que después de cada entrenamiento me veo mejor, estoy madurando y creciendo", siente la joven.

Sus compañeras han tenido un papel fundamental para acoger a la nueva e inexperta Olga. "Me han recibido muy bien, me llevo muy bien con todas y está siendo una experiencia genial, inolvidable", considera. Para ella es una oportunidad muy grande de seguir demostrando su calidad en el césped, pero sobre todo está "disfrutando mucho".

El fútbol como una pasión

No es fácil -y menos para estas deportistas- alcanzar el éxito en el mundo futbolístico. La sevillana cree que si en el futuro puede "compaginar los estudios con el fútbol" disfrutará todavía más de su pasión. "Me considero una jugadora ambiciosa y me encantaría vivir de esto. Ahora mismo en el femenino se está avanzando mucho, está creciendo y quizás podamos dedicarnos exclusivamente al deporte dentro de unos años", pronostica.

Natural de Sevilla capital, Olga Carmona empezó a jugar con el equipo de chicos de su barrio, en el este de la ciudad andaluza. Fue el inicio de lo que después sería un sueño. "A los siete años en el Sevilla FC Femenino me hicieron unas pruebas y las superé. Llevo diez años ya con el club, estoy muy feliz por poder disfrutar de lo que más me gusta", reconoce con una sonrisa en la boca.

Ahora espera ansiosa su debut con el equipo nacional, día que jamás olvidará. Por delante, tres partidos para poder cumplir otro de sus deseos.