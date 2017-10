Resumen del España 3-1 Irán en el Mundial Sub-17 de la India

Google Plus

Bueno pues esta España Sub-17, estos jóvenes talentos estarán en las semifinales del Mundial de la India Sub-17 tras resolver con autoridad un partido que no era fácil. Ahora les tocará vencer al equipo de Mali para poder jugar la final. El encuentro será el próximo miércoles 25 a las 16:30 horas de la tarde (horario peninsular). Continúa el sueño mundial.

94' I FINAAAAAL DEL ENCUENTRO. VICTORIA DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA SUB-17 por tres goles a uno. Marcaron Abel Ruiz, Sergio Gómez y Fernan Torres. Recortó distancias Karimi.

91' I Disparo de Pedro Ruiz dentro del área, despejó el guardameta iraní.

90' I Cuatro minutos de añadido.

89' I FUERAAAAAAAAAA EL DISPARO DE JUAN MIRANDAAAAAAA. Tremendo chut desde lejos que se marchó rozando el larguero. Brutal.

86' I Y precisamente primera jugada del delantero madridista. Asistió a Fernan Torres, balón a córner.

85' I Último cambio de Santi Denia. Descanso para el goleador y pichichi del equipo, Abel Ruiz. Entra al verde el otro ariete, de 1'94 de estatura, Pedro Ruiz. Un tanque para el ataque español.

83' I ¡QUÉ MANOOOO DE ÁLVARO! Paradón con una estirada brutal del guardameta español ante el disparo ajustado de Sardadi, que fue asistido por el '9' Sayyad. Grandísima intervención para evitar que Irán se meta en el partido.

80' I BAJO PALOS SACA EL DEFENSOR IRANÍ. A punto de llegar el cuarto tanto. El disparo colocado de Gelabert fue despejado sobre la línea por un futbolista asiático. Otra maravilla de Lara con un recorte espectacular en banda izquierda.

76' I FUERAAAAAAA ABEL RUIZ. Se le marchó desviado el chut desde fuera del área tras la gran jugada de José Lara, regateó a la defensa iraní y alcanzó la línea de fondo para luego asistir hacia atrás.

74' I Tiempo de refresco.

73' I LA QUE FALLÓ ABEL RUIZ. No se lo cree el delantero azulgrana, no acertó a meter el balón entre los tres palos a pesar de que estaba completamente solo y con el arquero batido. La echó fuera.

71' I Tarjeta amarilla para José Lara por una entrada dura. Malas noticias, se perderá el siguiente encuentro ante Mali si todo sigue así. Era uno de los apercibidos de sanción.

70' I GOOOOOOOOOL DE KARIMI. Recorta distancias el conjunto asiático, aunque el futbolista que entró hace unos minutos podría estar en fuera de juego. Remató de cabeza tras el centro largo desde la banda izquierda.

68' I GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE FERNÁN TORRES. Tercero de la selección española. Gran combinación y asistencia de Moha por banda derecha para la entrada a ras de suelo del jugador valencianista. Solo tuvo que empujar el balón a la red. Festín de España.

65' I Sustitución, la segunda ya, en el equipo iraní. Se marchó Hossein Zadeh, le reemplazó Sardadi. También entra José Lara para España. Al vestuario el centrocampista Antonio Blanco, que lleva amarilla.

65' I Lo dicho. Cambio de Santi Denia. Se marcha lesionado Sergio Gómez y entra al campo el jugador del Albacete, Álvaro García.

64' I Ojo porque Sergio Gómez no va a poder continuar, parece que ha sentido un pinchazo en una de sus piernas y tendrá que abandonar el duelo. Después de ese 'chicharro', puede irse con tranquilidad porque ha cumplido y de qué manera. Esperemos que no sea nada y esté en semifinales.

63' I Y tras ese gol, primer cambio en las filas de Irán. Se marchó Ghaderi y entró Karimi.

61' I BUENO BUENO PERO ¡QUÉ GOLAZOOOOOO DE SERGIO GÓMEZ! Tremendo disparo a la escuadra del futbolista azulgrana desde más allá de la frontal del área iraní. Tocó el portero Zadeh pero ese potente chut era imparable. No se lo pensó ni miró a portería, sorprendió a todos con su pierna izquierda.

59' I 'Tiki-taka' de los jóvenes de rojo para finalizar jugada con pase de la muerte que ataja el portero iraní.

57' I Buen robo de Juan Miranda ante el intento de Ghaderi de acceder al área por la banda izquierda española.

54' I Llegada ahora por banda derecha con mucha velocidad, cortó llegando desde atrás el jugador español. Intenta Irán aprovechar sus mayores armas.

52' I ¡Gran corte de Abel Ruiz! Por increíble que parezca, el delantero y capitán de esta selección bajó hasta el área defensiva española para frenar el contragolpe de Irán. Acción de mucho mérito del futbolista del Barça B.

50' I Balón parado a favor de Irán, remataron por dos veces las torres blancas pero sin peligro para la meta de Álvaro.

49' I Con más intensidad ha salido la selección asiática, sin aumentar la presión y manteniendo las líneas pero entrando con más decisión a cada disputa. Se nota que están en juego las semifinales.

46' I Y ya llega el primer acercamiento por la parte izquierda, el centro de Sergio Gómez fue al segundo palo pero el disparo de Fernán Torres fue repelido por un defensor.

¡Comienza la segunda mitad! Se reanudan estos cuartos de final. Ya mueve la pelota 'la rojita'.

Imagen del momento en el que Abel Ruiz dispara para batir al guardameta iraní. I Foto: FIFA

Recordemos que el único jugador español que está sobre el césped y si ve una tarjeta amarilla, se perdería las semifinales ante Mali, es Sergio Gómez. Álvaro García y José Lara son los dos apercibidos del banquillo nacional.

47' I Pita el árbitro boliviano, final de esta primera parte con victoria y clasificación momentánea de los jóvenes entrenados por Santi Denia. Vale el tanto de Abel Ruiz en el minuto 12. ¡Volvemos en seguida con los segundos 45 minutos!

46' I UYYYYYY NO LLEGA POR POCO ABEL RUIZ. Pase al hueco tras la defensa rival, estuvo rápido el portero ante la cercanía del '9' español.

45' I Tendremos dos minutos más de descuento.

44' I Trataba de llegar a la zona defensiva el lateral izquierdo iraní. Se le marchó el balón ante el marcaje de Mateu Morey. De momento, ninguna ocasión peligrosa para los de Chamanian.

42' I Tarjeta amarilla ahora para Ghaderi, la primera para Irán. Entró tarde, pisó a un jugador español.

41' I Dos nuevos intentos con peligro de España. Combinaciones con calidad y velocidad entre Moha, Fernan y Gelabert. Faltó el acierto en el disparo.

40' I Cinco minutos para el final de esta primera mitad, más lo que añada el colegiado.

39' I Cartulina amarilla para Antonio Blanco por una acción en la que agarró de la camiseta al '8' iraní. Impidió que continuase hacia zona peligrosa.

37' I Internada del lateral iraní por banda derecha con potencia y decisión. Atento el defensor español para despejar en última instancia, evitó que llegase a línea de fondo.

33' I ¡Despejó con reflejo el portero Zadeh! A punto de anotar el segundo César Gelabert, su remate a bocajarro fue desviado a córner tras una salida rapidísima del arquero. Asistencia de Fernan Torres, muy incisivo hoy.

31' I Pita falta el colegiado boliviano por una acción sobre Antonio Blanco. Se marchaban ya los futbolistas iraníes hacia el área española.

30' I Remate alto de Abel Ruiz, buena jugada de Fernan Torres con dos regates ante los defensores rivales.

30' I Se reanudó el duelo, córner para España tras la llegada por banda izquierda.

27' I Tiempo para que ambos conjuntos se refresquen y charlen de los aspectos a pulir durante el encuentro.

26' I UYYYYYYYY NO LLEGÓ POR POCO ABEL RUIZ. Buena asistencia desde la izquierda de Juan Miranda.

22' I Vuelve a recuperar el conjunto español, dueño absoluto de la posesión. Los iraníes intentan llegar al área de Álvaro con balones largos pero, sin duda, no es la mejor opción. Seguros los centrales.

20' I Otro acercamiento de España, esta vez por la izquieda con Sergio Gómez, muy activo también. Su centro al área llegó a los pies de Abel pero de espaldas, no puedo girarse para rematar.

15' I Falta que bota Sergio Gómez desde la derecha, no puede rematar Juan Miranda y el rechace le llega a Gelabert, chut desviado por encima de la portería.

14' I Toca y toca la selección de jóvenes españoles, con mucha velocidad y movimientos constantes de los futbolistas menores de edad.

12' I GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ABEL RUIZ. Buena jugada por banda derecha de Fernan Torres, la puso hacia el segundo palo donde apareció Sergio Gómez para asistir en dos intentos al delantero del Barça B. Su primer disparo fue blocado por un defensor, pero a la segunda oportunidad no falló Abel. Balón raso a la red, se adelanta España.

7' I Corta Antonio Blanco una contra peligrosa de Irán. Bien situado el centrocampista español.

3' I Primera llegada de España, el centro desde la izquierda no pudo ser alcanzado por Abel desde el área rival.

¡Rueda el balón, comienza esta eliminatoria de cuartos de final! Juega el equipo de Santi Denia.

Baja importante la del centrocampista Younes Delfi, sancionado. Un futbolista esencial en el juego iraní por su velocidad al contragolpe y buena definición. Ante Alemania marcó dos tantos.

¡Bueno vamos que nos quedan cinco minutos y ya suenan los himnos en el Estadio Internacional Jawaharlal Nehru!

El centrocampista sevillano José Lara también ha expresado su impresión sobre este partido: "Estamos muy ilusionados, queremos el pase a semifinales. El equipo está fuerte y con ganas de lograr la victoria". El joven piensa que una de las claves serán las contras rivales, por lo que tratarán de contrarrestar ese "punto fuerte" de los iraníes. "Es un equipo físico y potente arriba, pero con nuestro juego vamos a sacar el partido", ha afirmado.

También ha analizado al conjunto asiático, un rival duro porque "son los que mejor hacen la transición defensa-ataque y se organizan bien atrás, muy ordenados". Santi Denia cree que deben "hacer las cosas muy bien para llegar a semifinales".

"Esta selección ha ido mejorando para alcanzar estos cuartos, pero debemos seguir puliendo aspectos", ha reconocido el técnico español antes de este choque.

Nuestros chicos llevarán la batuta del partido, dominarán con total certeza la pelota pues el equipo iraní suele desarrollar un fútbol sin balón para luego hacer daño al rival. En casi todos los enfrentamientos han perdido por gran diferencia la posesión y sin embargo, han goleado al conjunto rival. Ojo con esto.

No hay sorpresas en la apuesta de Santi Denia, pues alinea a sus mejores futbolistas para un partido que será complicado. Irán está cuajando un Mundial increíble.

Por parte de Irán, juegan: Ali Gholam; Satavi, Jalali, Esmaeil Zadeh, Shariati; Hosseninzadeh, Sharifi; Ghobeishavi, Namdari, Ghaderi; y Sayyad.

En el once de España estarán: Álvaro; Mateu Morey, Guillamón, Chust, Miranda; Antonio Blanco, Moha; Ferrán Torres, Gelabert, Sergio Gómez; y Abel Ruiz.

¡Buenos días a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos en esta mañana de domingo a la retransmisión del partido España Sub-17 vs Irán Sub-17 en vivo, perteneciente a los cuartos de final del Mundial Sub-17 de la India. Comenzamos con las alineaciones, a falta de media hora para el inicio.

Ambos equipos han alcanzado los cuartos de final tras cuajar una buena fase inicial en sus respectivos grupos y superar la primera eliminatoria de octavos.

Los iraníes golearon a Guinea, Alemania y Costa Rica. Algo más les costó ganar a México, pues no anotaron tanto pero no peligró su clasificación. Son un equipo muy poderoso, aunque por el escaso prestigio de la selección absoluta se piense que no. Juegan un fútbol veloz, con contragolpes muy peligrosos y con un sistema solidario atrás que les permite impedir las ofensivas rivales.

Moha, centrocampista madridista que dirige el juego de España Sub-17 I Foto: FIFA

Más difícil lo tuvo España con un enfrentamiento en el primer partido contra la gran favorita, Brasil. Un 2-1 reflejó el poderío brasileño pero los españoles dieron la cara. Después, golearon a Níger y solventaron bien el último partido de grupo ante Corea. La eliminatoria frente a Francia se preveía intensa pero con algo de suerte al final, lograron el triunfo. Practican un 'tiki-taka' muy conocido ya en el panorama futbolístico.

En relación al cuarteto arbitral, son del comité boliviano y serán los encargados de impartir justicia sobre el verde. Como colegiado principal, Gary Vargas, acompañado por sus linieres Juan Pablo Montano y José Alberto Antelo Arauz. El cuarto árbitro será Ricardo Montero, que no es de Bolivia si no costarricense.

El partido se disputará en el Estadio Internacional Jawaharlal Nehru, situado en la ciudad de Kochi (India). Debe su nombre al primer ministro del país entre 1947-1964, que también fue una de las principales figuras políticas durante y después de la lucha por la independencia. Tiene una capacidad para 58.000 espectadores.

Atentos a Allahyar Sayyad: el ariete de Irán ha marcado tres goles en el torneo y está a un gran nivel. En la goleada contra Alemania por cuatro a cero, destacó junto a otros jugadores. Los centrales españoles deben estar muy atentos porque es una de las principales bazas en ataque de Abbas Chamanian.

Younes Delfi y Allahyar Sayyad en el partido que les enfrentó contra Alemania I Foto: FIFA

Atentos a Younes Delfi: dos goles del '11' iraní contra los bávaros le aúpan a la categoría de hombres peligrosos para la zaga rival. Futbolista clave en el esquema del técnico. Aprovecha muy bien su desparpajo, velocidad y buena llegada al área.

Atentos a Abel Ruiz: el delantero azulgrana también lleva tres tantos y es el máximo artillero histórico de la selección española Sub-17 con 21 goles en tres años. Una amenaza constante para la defensa rival con sus 1'82 de estatura, portento físico y gran definición.

Abel Ruiz es uno de los grandes peligros de España I Foto: FIFA

Atentos a Sergio Gómez: el 10 del conjunto nacional español es otro que está brillando en este torneo gracias a su enorme calidad con el esférico. Mueve el juego en la parte ofensiva y asiste de lujo a sus compañeros. Mucho talento en las filas de España.

Los iraníes accedieron a esta fase tras derrotar a México también con un resultado ajustado. Pronto encarrilaron la clasificación con dos tantos en apenas 12 minutos de juego. Aunque los mexicanos dominaron el balón durante casi todo el encuentro, fueron más efectivos los asiáticos.

Partido que enfrentó a México e Irán en los octavos de final I Foto: FIFA

Sharffi y Sayyad anotaron para colocar un dos a cero. Luego, también en la primera mitad, De la Rosa recortó distancias pero de poco sirvió. El electrónico no se movería, Irán pasaba a cuartos de final gracias a su juego al contragolpe con velocidad y gran efectividad de sus atacantes.

El dato

Irán jugará por primera vez unos cuartos de final en esta competición. Supieron aprovechar los errores defensivos del equipo mexicano para acumular una ventaja muy valiosa. Dejaron sin premio a unos contrincantes que habían llegado a semifinales en las tres últimas ediciones del torneo.

Por su lado, el conjunto español ha alcanzado estos cuartos gracias a la sufrida victoria ante Francia. Aunque 'les bleus' se adelantaron en el marcador con el tanto de Pintor y estaban creando mucho peligro a la zaga rival, los chicos de Santi Denia lograron remontar el complicado duelo.

Juan Miranda tras marcar su gol a Francia en octavos de final I Foto: FIFA

Primero fue Juan Miranda, con un gran cabezazo, quien abrió la puerta de la esperanza justo antes del descanso. Tras una intensa segunda parte en la que ambos equipos pudieron llevarse el gato al agua, en el tiempo de descuento España vio la luz. Abel Ruiz marcaba el tanto de la victoria, desde el punto fatídico del penalti.

