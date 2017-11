Previa Rusia - España: Ensayo en la fría casa del mundial

Google Plus

Odriozola, Rodrigo, Isco y Silva festejan un gol I Foto: FIFA

Moscú es sinónimo de abrigos, polares, bufandas, gorros, guantes y todo lo que sirva para frenar el frío ruso. Del clima de la costa del sol al de San Petersburgo. Los internacionales españoles ya están pisando las tierras de ensueño, donde se celebrará la próxima cita mundial.

El encuentro amistoso contra la anfitriona de la competición será más que eso, un enfrentamiento para estrenar el césped y el tiempo del país asiático. Rusia jugará sus mejores cartas para mostrar que puede dar guerra ante los grandes favoritos al título. Su arma más poderosa será, sin duda, jugar en casa.

Vienen de perder contra Argentina, con gol del 'Kun' Agüero en un partido igualado. Por su parte, la selección española goleó a Costa Rica con doblete de David Silva. Este será el último enfrentamiento internacional de 'La Roja' hasta el próximo parón, ya en marzo de 2018. Lopetegui también dará en esa concentración la lista final de convocados para el gran acontecimiento.

Pero ahora, el objetivo es el combinado ruso. El entrenador rotará respecto al once alineado en La Rosaleda y optará por los menos fijos, aquellos hombres que necesitan seguir haciendo méritos para estar entre los 23 elegidos. Las novedades A. Moreno y Luis Alberto, así como Bartra o Illarramendi, el delantero Rodrigo y el extremo José Callejón. Todos buscan su hueco.

La Rusia de Kokorin y los debutantes

Un conjunto ruso muy diferente al de la última competición internacional. El delantero del Zenit es el más destacado en un equipo plagado de futbolistas experimentados. Todavía no dan el salto los jóvenes talentos del combinado Sub-21, aunque tampoco hay muchos con el nivel adecuado. En las últimas listas han entrado jugadores nuevos, que han debutado, pero ya tienen cierta madurez.

Aleksandr Kokorin, a sus 26 años, es la estrella junto a Smólov, Poloz o el centrocampista Dzagoev. Un clásico ya también en las convocatorias es el veterano portero Igor Akinfeev. El pasado año el entrenador logró el debut de hasta cuatro nuevos rusos y en este 2017 la revolución ha sido mayor: siete futbolistas se han estrenado con la camiseta blanca.

Kokorin en la última Copa Confederaciones que disputó con Rusia I Foto: FIFA

CSKA y Sparta de Moscú, así como el mencionado Zenit de San Petersburgo son los tres clubes que más hombres aportan al conjunto nacional. Aunque en octubre se dieron dos casos novedosos, pues debutaron un brasileño y un alemán con nacionalidad rusa.

El lateral Mário Fernandes, quien ya ha jugado tres partidos. También el otro lateral pero izquierdo, Konstantin Rausch, un bávaro del FC Köln. La media de edad en la plantilla actual es de casi 28 años. Los más jóvenes llamados por el técnico Cherchesov Stanislav son seis. Entre ellos destacan los centrocampistas Golovin y Miranchuk, cuyo estreno fue en 2015.

Contra una España siempre competitiva

Da igual los once que el seleccionador español decida alinear. La calidad y las habilidades de cada jugador convocado es un seguro para el míster. Con un estilo, el del toque, que precisamente no se 'toca', los que saltan al césped dan la talla aunque jueguen menos.

Ante la anfitriona llega el turno para Nacho, Bartra, Alberto Moreno, Asier Illarramendi, Saúl, Suso, Luis Alberto, Vitolo, Callejón y Rodrigo. Unos sí tienen más opciones de ir al mundial por la escasa competencia de sus puestos, otros deberán seguir a gran nivel para ser elegidos al final.

Sin los más 'jugones' se nota la diferencia, al menos en lo que respecta a control del partido y fútbol de fantasía. No obstante, existen otras alternativas para que Lopetegui ensaye ante posibles imprevistos futuros o necesidades puntuales en encuentros atascados. Porque la producción de talento nacional -sea en la posición que sea- no cesa. Y aún le preguntan al técnico cómo no convoca a este o al otro... Todos es imposible.

Los futbolistas de la selección española en el partido contra Costa Rica I Foto: FIFA

Antecedentes

España y Rusia se enfrentaron en un europeo de 2008, en la fase de grupos. Victoria cómoda por 4 goles a 1, con hat-trick de Davil Villa y otro tanto de Fábregas. Tiempos de los Senna, Puyol, Marchena, Capdevila y compañía. En ese mismo torneo volvieron a verse las caras en semifinales, con otro triunfo español (0-3).

En una competición mundial nunca se han batido las dos selecciones, sí en dos amistosos. En 1998 disputaron el primero, que se llevó también nuestro combinado nacional, aunque por la mínima (1-0). Camacho era el entrenador por aquel año. El segundo choque remonta hasta 2006 y se saldó con empate a cero. Sergio Ramos es el único de la actual plantilla que recordará ese enfrentamiento.

El colegiado

Gianlucca Rocchi, árbitro italiano con más de 400 duelos pitados, será el encargado de dirigir el amistoso entre rusos y españoles. Un colegiado con bastante experiencia en partidos internacionales, aunque su última gran aparición fue en la Supercopa de Europa que enfrentó al Real Madrid con el M. United. En esta presente temporada ha dirigido seis encuentros de clasificación para la cita mundial.

También un viejo conocido en Champions y Europa League, es un árbitro que promedia más de cinco tarjetas por choque. En los siete amistosos donde ha participado acumula 17 cartulinas amarillas, así como rojas. No escatima a la hora de echarse la mano al bolsillo.

Declaraciones

El entrenador ruso, Stanislav Cherchesov, dejó claro que la selección española no puede depender de un solo futbolista. La baja de Isco Alarcón tras el fuerte golpe recibido contra Costa Rica ha motivado la opinión del técnico. "Es un jugador de gran clase, pero tienen suficientes jugadores para reemplazarle", afirmó.

Stanislav Cherchesov, entrenador de Rusia, en una rueda de prensa I Foto: EPA

"Cada equipo tiene bajas por lesión o suspensión. Nos espera un partido difícil porque en los últimos partidos han demostrado un gran nivel de juego", reconoció. Además, el seleccionador quiso mojarse para asegurar que España es una de las favoritas para ganar el mundial. Eso sí, "depende del estado en que lleguen, en que grupo caigan y cuales sean los cruces. En un torneo como este hay muchas cosas a tener en cuenta", explicó.

Por su parte, Julen Lopetegui también valoró la ausencia del malagueño: "Es el colectivo lo que nos hace fuertes, aunque Isco está en un estado de forma fantástico debemos centrar el objetivo en el funcionamiento del grupo, que beneficia cada individualidad".

No quiso dar pistas sobre un posible once, solo afirmó que "todos son importantes". Respecto al rival, el guipuzcoano lo ve "un muy buen equipo" que dará guerra a pesar de ser un amistoso. "Tienen buenos jugadores, técnica y físicamente son buenos como lo han sido históricamente, nos van a obligar a llegar a los límites y a hacer un gran partido para competir", matizó.

